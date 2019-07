Torpol ma umowy na projekty portowe za łącznie 1,44 mld zł netto



Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Torpol zawarł z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) i Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście umowy na dwa zadania w ramach projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu" o wartości ok. 936 mln zł netto (ok. 1 152 mln zł brutto) i ok. 508 mln zł netto (ok. 624,9 mln zł brutto), podała spółka. Aktualnie wartość portfela zamówień Torpolu wynosi ponad 4 mld zł netto.

Pierwsze zadanie dotyczy "Opracowania projektów wykonawczych i wykonania robót budowlanych na Stacji Szczecin Port Centralny", a drugie - "Opracowania projektów wykonawczych i wykonania robót budowlanych na Stacji Świnoujście", czytamy w komunikacie.

Termin realizacji zamówień wynosi 31 miesięcy od następnego dnia po zawarciu umowy.

"Realizacja tak dużych zamówień wymaga odpowiedniego finansowania oraz zaangażowania odpowiedniej kadry inżynierskiej i parku maszynowego. Jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji tego zadania. W przypadku kontraktów w Szczecinie i Świnoujściu, udzielane są zaliczki wynoszące w sumie 10% brutto ich wartości (ok. 177 mln zł), ułatwiające finansowanie tego zadania i sprawną jego realizację. Ponadto mamy już zarezerwowanych większość podstawowych materiałów oraz podstawowych podwykonawców robót specjalistycznych koniecznych do wykonania tych zamówień" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie.

Na koniec I kwartału 2019 roku wartość portfela zamówień Torpolu wynosiła niemal 2 mld zł. W II kwartale spółka w ramach konsorcjów podpisała kontrakty na realizację prac na linii E-59 na odcinku Rawicz - Leszno za ok. 0,46 mld zł netto (0,56 mld zł brutto) oraz na poprawę dostępu do portu Gdańsk Port Północny i Gdańsk Zaspa Towarowa łącznie za ok. 1,15 mld zł netto (1,42 mld zł brutto). Aktualnie wartość portfela zamówień wynosi ponad 4 mld zł netto, podano także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)