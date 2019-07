Rządowe środki w ramach tego funduszu dla województwa podlaskiego na 2020 roku wynoszą w sumie 201,4 mln zł - mówił na konferencji prasowej Paszkowski. Dodał, że to czwarta alokacja w kraju po województwie mazowieckim, lubelskim i wielkopolskim.

Mówił, że rok 2019 jest szczególnym okresem, bo są wtedy dwa nabory na rok 2019 i 2020. Przypomniał, że nabór wniosków na 2019 roku odbył się w marcu, a wysokość środków, jakimi dysponował urząd to ponad 332 mln zł. Mówił, że wybrano blisko 300 zadań: 90 wniosków na drogi powiatowe i 200 na drogi gminne, a dofinansowanie z FDS wynosiło od 50 do 70 proc. Paszkowski powiedział, że lista tych zadań została zatwierdzona przez ministerstwo finansów, czeka na zatwierdzenie premiera.

Odnosząc się do kwoty na 2020 rok, czyli blisko 201,4 mln zł, mówił, że jest ona bardzo duża i pozwoli na dofinansowanie wielu zadań. Wyjaśnił też, że z tej kwoty ponad 156 mln zł będzie rozdysponowana na dofinansowanie wniosków na przyszły rok, natomiast blisko 50 mln zł przeznaczonych zostało na zadania wieloletnie, których realizacja odbędzie się w 2020 roku.

Nabór wniosków potrwa do 28 sierpnia, będzie je oceniać specjalna komisja pod względem formalnym i merytorycznym, ona też będzie ustalać poziom dofinansowania. Paszkowski powiedział, że nabór ma też pokazać, jakie jest zainteresowanie i potrzeby. Od daty ogłoszenia naboru, urząd ma czas do czterech miesięcy by przedstawić listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania ministerstwu finansów.

Wojewoda podkreślał, że ustawa o FDS jest "rewolucyjną zmianą", jeśli chodzi o dofinansowanie budowy, przebudowy czy modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Mówił, że nie ma limitu w składaniu wniosków z jednego samorządu, stopień dofinansowania może wynieść do 80 proc., a dofinansowanie może wynieść do 30 mln zł.

Obecni na konferencji prasowej przedstawiciele samorządów podkreślali, że drogi to jeden z podstawowych problemów w gminach. Starosta powiatu wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński mówił, że w poprzednich latach było trzeba wybierać zadania do dofinansowania, teraz można zgłosić ich kilka. Natomiast Grzegorz Jakuć, wójt Turośni Kościelnej, mówił, że te środki pozwolą wyrównać jakość dróg.