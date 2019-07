Większość Rosjan chce, by Putin był prezydentem po 2024 roku [SONDAŻ]

Źródło: PAP

38 proc. Rosjan nie chce, by Władimir Putin był prezydentem Rosji po 2024 roku, ale większość - 54 proc. – nadal chce by pozostał szefem państwa - wynika z sondażu niezależnego ośrodka Centrum Lewady, o którym pisze we wtorek dziennik „Wiedomosti”.