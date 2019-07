Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Pfleiderer Group odnotował 11,1 mln euro skonsolidowanej straty netto w I połowie 2019 r. według wstępnych danych wobec 5,8 mln euro zysku netto rok wcześniej, podała spółka.



"Raportowany zysk EBITDA za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wyniósł 49,9 miliona euro a po wyłączeniu MSSF/IFRS 16 wyniósł 45 milionów euro. W analogicznym okresie 2018 roku (przed IFRS16) raportowany zysk EBITDA wyniósł 69,4 miliona euro" - czytamy w komunikacie.



Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 60,8 mln euro a po wyłączeniu MSSF/IFRS 16 wyniósł 55,9 mln euro. W analogicznym okresie 2018 roku (przed IFRS16) skorygowany zysk EBITDA wyniósł 71,1 mln euro.



"Sprzedaż netto za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wyniosła 522,3 miliona euro. W analogicznym okresie 2018 roku sprzedaż netto wyniosła 533,2 miliona euro" - czytamy dalej.



Stosunek długu netto do raportowanego zysku EBITDA za ostatnie 12 miesięcy na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 3,7.



"Na wyniki finansowe grupy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wpływały głównie trudne warunki rynkowe po stronie zarówno sprzedażowej jak i zakupowej oraz istotne zdarzenia jednorazowe. Sytuacja makroekonomiczna w pierwszej połowie 2019 roku kształtowała się poniżej wcześniejszych oczekiwań. Prognozy dla rynku DACH zostały wyraźnie obniżone" - czytamy także w materiale.



Znaczący przyrost mocy produkcyjnych w Polsce i na Białorusi zwiększył presję konkurencyjną. Zarówno to jak i oczekiwane uruchomienie kolejnych zakładów płyt wiórowych powoduje presję cenową, szczególnie w obszarze produktów podstawowych, oceniła spółka.



Dodatkowo zanotowany w I połowie 2019 roku wzrost r/r cen podstawowych surowców (drewno, chemikalia, papier i energia elektryczna) spowodował zmniejszenie uzyskiwanych marż na sprzedaży.



"Ze względu na utrzymujące się trudne warunki rynkowe spółka zdecydowała się kontynuować prace z udziałem konsultantów podjęte w celu redukcji kosztów i poprawy efektywności" - podsumowano.



Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r.



(ISBnews)