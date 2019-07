W pierwszym dniu wizyty, w środę 31 lipca, odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec, zakończone konferencją prasową. Również tego dnia szef MSZ Niemiec spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą.

W czwartek 1 sierpnia, ministrowie Jacek Czaputowicz i Heiko Maas złożą wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie spotkają się z polską i niemiecką młodzieżą. Szefowie MSZ Polski i Niemiec złożą także kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Rzezi Woli.

"Myślę, że to ważna wizyta; osobiście Heiko Maas przykłada dużą wagę do kwestii historycznych, które obciążają nasze stosunki, do tych trudnych momentów naszej historii" - podkreślił w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami minister Czaputowicz.

Czaputowicz był pytany przez dziennikarzy, czy w trakcie rozmowy może pojawić się temat reparacji wojennych.

"Rozmowa będzie dotyczyła relacji dwustronnych, (...) kwestii mniejszości, odpowiedzialności za II wojnę światową. Natomiast nie jest to (reparacje wojenne - PAP) bezpośrednim przedmiotem dyskusji między Ministerstwami Spraw Zagranicznych. Jak wiemy raport w tej sprawie jest przygotowywany w Sejmie - czekamy na zaprezentowanie tego raportu przez komisję sejmową" - dodał szef MSZ.

W rozmowie z PAP Czaputowicz zapewnił, że podczas wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z Maasem odniosą się do "znaczenia historii" w relacjach polsko-niemieckich.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone. (PAP)

autor: Mateusz Roszak