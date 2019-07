WIG20 spadł na zamknięciu 0,96 proc. do 2.263,92 pkt., WIG zniżkował 0,4 proc. do 59.430,05 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,3 proc. do 3.958,35 pkt., a sWIG80 stracił 0,3 proc. do 11.898,93 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 534 mln zł, z czego 458 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Wtorkowa sesja była siódmą z rzędu sesją spadkową dla WIG20 i rozpoczęła się 7 pkt. pod kreską. W pierwszej godzinie handlu indeks warszawskich blue chipów dwukrotnie dotarł do poziomu 2.280 pkt, jednak po tym wszedł w fazę spadkową. Po czerwonym otwarciu notowań w Stanach WIG20 kontynuował spadki i zatrzymał się na poziomie 2.264 pkt. Europejskie indeksy również notowały spadki.

Po otwarciu sesji w USA Dow Jones Industrial spadł o 0,5 proc. do 27.085 pkt., a S&P 500 poszedł w dół o 0,63 proc. do 3.002 pkt.

W środę złoty osłabia się wobec euro, a rentowności polskich SPW rosną, co w ocenie głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek, jest związane z rozczarowaniem po czwartkowej decyzji EBC oraz oczekiwaniami rynków finansowych wobec decyzji FED w sprawie stóp procentowych, która zostanie opublikowana w środę o godz. 20. Rynki spodziewają się obniżki stóp w Stanach o 25 pb.

DAX tracił 2,2 proc., EuroStoxx spadał o 1,7 proc., FTSE100 szedł w dół o 0,4 proc., a S&P500 zniżkował o 0,3 proc. o 17.30.

W gronie spółek z WIG20 najmocniej wzrosły notowania Orange - o 2,75 proc., oraz PGNiG - w górę o 3,15 proc.

Po zakończeniu poniedziałkowej sesji PGNiG podał, że szacunkowa EBITDA grupy w II kw. 2019 roku wyniosła 1 mld zł, czyli mniej rdr o 39 proc. i mniej od konsensusu PAP Biznes o 13 proc.

"Wstępne wyniki PGNiG po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe, o których spółka informuje, są pozytywnym zaskoczeniem - szczególnie, jeśli chodzi o segment sprzedaży i magazynowania, ale także segment wydobycia” – powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Kliszcz.

Kurs CD Projekt wzrósł o 1,35 proc.

Przed wtorkową sesją Bloomberg podał, że analityczka Wood&Co Gabriela Burdach wydała dla CD Projekt rekomendację "kupuj" (poprzednio "trzymaj") i podwyższyła cenę docelową z 210 zł do 304 zł.

W WIG20 najmocniej spadły notowania: JSW - o 2,6 proc., KGHM - w dół o 2,3 proc. i Sanander - spadek o 2,2 proc.

Kurs JSW znalazł się na najniższym poziomie od września 2016 r.

Spadkami o blisko 5 proc. wyróżniły się notowania spółek BOŚ, Budimex oraz Mabion.

Grupa Budimex szacuje, że jej przychody w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 3,25 mld zł, EBIT wyniósł 111,38 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 72,1 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W analogicznym okresie 2018 roku przychody grupy Budimex wynosiły 3,3 mld zł, EBIT 170,1 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 128 mln zł.

Wśród spółek szerokiego rynku wyróżniły się notowania spółki Polwax - kurs wzrósł o 15 proc. Jak podała GPW 30 lipca był pierwszym dniem notowań spółki "bez prawa poboru", a z powodu wynikającej z tego znaczącej różnicy pomiędzy kursem zamknięcia akcji tej spółki na poniedziałkowej sesji i kursem odniesienia na sesję wtorkową, jej notowania nie były uwzględniane przy obliczaniu indeksu sWIG80.

Kurs akcji PCC Rokita spadł o blisko 2 proc. i znalazł się na najniższym poziomie od września 2016 r.

Cena Mostostalu Warszawa wzrosła do 4,47 po tym, gdy Acciona podała, że podwyższa cenę w wezwaniu na sprzedaż akcji z 3,45 zł do 4,50 zł.

Piątą sesję z rzędu zyskiwały akcje Cherrypick Games, notowanej na NewConnect. Kurs zyskał we wtorek 26 proc.

>>> Czytaj również: Już nawet banki przestają popierać wprowadzenie euro w Polsce