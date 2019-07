Jak wyjaśnił minister, poprawka z terminem 13 sierpnia zostanie zgłoszona w drugim czytaniu projektu ustawy o ograniczeniu obciążeń regulacyjnych. Drugie czytanie tego projektu jest planowane na środę, na godz. 14.

"Wszystko wskazuje na to, że kto był zainteresowany złożeniem oświadczenia, to je złożył. Nie docierają do mnie żadne informacje, by jakieś większe grupy nie złożyły oświadczenia" - powiedział Tchórzewski. Jednak, jak zaznaczył, jest sezon urlopowy i informacja o terminie składania oświadczeń mogła nie dotrzeć do wszystkich zainteresowanych.

Podstawą prawną do składania oświadczeń było rozporządzenie opublikowane 23 lipca. Wynikający z ustawy i Kodeksu cywilnego termin minął 29 lipca o północy. W związku z tym sprzedawcy prądu otworzyli swoje biura w sobotę i niedzielę, oraz przedłużyli godziny otwarcia w poniedziałek. Ministerstwo energii oświadczyło natomiast, że o ważności decydować może także data stempla pocztowego, w przypadku wysłania oświadczenia pocztą.

Minister powiedział, że klub PiS zgodził się z sugestią, żeby ten termin przedłużyć, natomiast on sam uważa, że to przedłużenie nie powinno być zbyt długie. "Inaczej opóźniłoby wypłatę różnicy ceny. Chodzi o to, żeby te pieniądze jak najszybciej znalazły się w spółkach obrotu" - zaznaczył Tchórzewski. Jak dodał, przedłużenie będzie obowiązywać z mocą wsteczną, od 27 lipca, tak by oświadczenia, które dotarły do sprzedawców po terminie, a przed wejściem w życie nowelizacji, były uznane za ważne.

Ustawa ws. cen prądu przewiduje, że uprawnieni w II półroczu 2019 r. do odbioru energii po zamrożonej cenie, mieli złożyć do swojego sprzedawcy specjalne oświadczenie, potwierdzające ich status. Chodzi o mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podmioty te powinny były do północy 29 lipca złożyć stosowne oświadczenie, potwierdzające status uprawnionego. Jest ono konieczne, by w drugim półroczu 2019 r. mogły być rozliczane według cen i stawek opłat za energię elektryczną, stosowanych 30 czerwca 2018 r. Ze składania oświadczeń zwolnione są gospodarstwa domowe.

