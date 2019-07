MLP Group zrealizuje MLP Business Park Berlin I o powierzchni ponad 15,5 tys. m2



Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - MLP Group planuje budowę MLP Business Park Berlin I o łącznej powierzchni użytkowej ponad 15,5 tys. m2 w Ludwigsfelde koło Berlina, podała spółka.

"Nowym projektem jest inwestycja MLP Business Park Berlin I oferująca na wynajem moduły magazynowe liczące od 700 m2 z nowoczesnymi powierzchniami biurowymi. Nowy park będzie zlokalizowany blisko centrum Berlina" - czytamy w komunikacie.

Projekt zakłada budowę czterech budynków o łącznej powierzchni użytkowej ponad 15,5 tys. m2 wraz z rozbudowaną powierzchnią wspólną obejmującą parkingi dla samochodów osobowych i dostawczych oraz place manewrowe.

"Cały czas konsekwentnie się rozwijamy. Realizujemy w ten sposób naszą strategię zorientowaną na utrzymaniu silnej pozycji w Polsce oraz ekspansji zagranicznej, w której priorytetowy jest dla nas rynek niemiecki. Nowa inwestycja pod Berlinem jest kolejnym przedsięwzięciem w tym kraju, która potwierdza naszą przynależność do grona wiodących deweloperów komercyjnych w Europie. W rozbudowie jest już centrum MLP Unna. W przygotowaniu mamy następne inwestycje. W Niemczech chcemy funkcjonować w kluczowych lokalizacjach: w rejonie Berlina, regionu Ruhry i Renu oraz Monachium" - powiedział country manager w MLP Group odpowiedzialny za Niemcy i Austrię Patrick Kurowski, cytowany w komunikacie.

MLP Business Park Berlin I położony będzie 30 km od centrum Berlina. W odległości 2 km znajduje się wjazd na autostradę A10, a do dworca kolejowego Ludwigsfelde jest 1,5 km. Przy parku znajduje się jednocześnie przystanek autobusowy. Z kolei do lotniska Berlin Schönefeld jest 26 km.

Spółka zależna MLP Group podpisała wcześniej w lipcu warunkową umowę kupna działki inwestycyjnej zlokalizowanej gminy miejscowości Ludwigsfelde przylegającej do Berlina. Niezabudowana nieruchomość liczy blisko 5 hektarów. Wartość transakcji wraz z dodatkowymi kosztami wyniosła 4,3 mln euro plus należny podatek VAT.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 141,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)