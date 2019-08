Prezes mBanku: Ambicją jest osiągnięcie wyniku lepszego r: r za 2019 r.



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - mBank podtrzymuje ambicję osiągnięcia wyniku za 2019 rok wyższego od ubiegłorocznego, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

"Podtrzymujemy ogólny guidance, który był formułowany do tej pory. Chcielibyśmy oczywiście, aby był wyższy niż roku w ubiegłym, ale oczywiście trzeba być świadomym, że sektor bankowy, w tym i my jesteśmy zaskakiwani różnymi zdarzeniami - głównie po stronie regulatorów i obciążeń publicznych i w dzisiejszych warunkach bardzo trudno byłoby w sposób odpowiedzialny formułować progozę, która byłaby trwarda" - powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

"Ambicją banku jest oczywiście mieć wynik lepszy niż w roku ubiegłym" - dodał.

W poł. 2019 r. bank miał 495,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 705,88 mln zł zysku rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 473,57 mln zł wobec 705,65 mln zł zysku rok wcześniej.

W całym 2018 r. bank miał 1316,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1091,53 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.



(ISBnews)