Administracja Donalda Trumpa formalnie poprosiła Niemcy, Francję i Wielką Brytanię do włączenia się w misję wojskową, której celem jest zabezpieczenie cieśniny Ormuz i walka z potencjalną agresją ze strony Iranu.

Rzeczniczka ambasady USA w Niemczech Tamara Sternberg-Greller dodała z pewną drwiną: „Członkowie niemieckiego rządu wyraźnie twierdzą, że wolność żeglugi powinna być chroniona. Nasze pytanie brzmi: chroniona przez kogo?”.

Berlin nie chwycił przynęty i odrzucił amerykańską prośbę. Zatem odpowiedź Niemiec na pytanie rzeczniczki amerykańskiej ambasady brzmi: Nie przez nas.

W przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii czy Francji, w Niemczech wysłanie wojsk za granicę musi zostać zaakceptowane przez parlament, tymczasem prawie wszystkie siły polityczne są obecnie przeciwne braniu udziału w jakiejkolwiek misji wojskowej USA przeciw Iranowi.

Co najważniejsze, nawet partia tworząca koalicję rządową jest przeciw. Zazwyczaj pacyfistyczna partia SPD argumentuje, że jakakolwiek europejska siła w Zatoce Perskiej byłaby zakładnikiem sytuacji, nad którą nie ma kontroli. Oznaczałaby zasadniczo zaangażowanie się po stronie USA w razie jakiegokolwiek konfliktu. „Nie bylibyśmy w stanie wycofać się, gdyby USA podjęły decyzję o eskalacji” – komentuje Nils Schmid, rzecznik prasowy grupy parlamentarnej ds. stosunków zagranicznych.

Ugrupowanie kanclerz Angeli Merkel – CDU – przyjęło bardziej ambiwalentną postawę. Choć partia nie jest zainteresowana w dołączeniu do amerykańskiej misji, to jest już otwarta na misję europejską. Norbert Roentgen, członek CDU, który przewodniczy komisji parlamentarnej ds. stosunków międzynarodowych, skomentował tę sprawę w środę na Twitterze:

„Alternatywną wobec odrzucenia udziału w amerykańskiej misji w Zatoce nie jest nierobienie niczego. Ale podjęcie niezależnej inicjatywy europejskiej, jeśli to konieczne, bez udziału Wielkiej Brytanii, jeśli ta wybierze USA. Teraz zależy od Niemiec, czy Europa jest w stanie to zrobić”.



