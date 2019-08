PKO BP wdrożył narzędzie e-Windykacja dla małych i średnich firm



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski (PKO BP) wdrożył kolejne rozwiązanie e-Windykacja dla małych i średnich firm ułatwiające im prowadzenie biznesu, podał bank. Narzędzie opracowane przez startup Vindicat pozwala firmom na samodzielne monitorowanie płatności i efektywne odzyskiwanie należności z niezapłaconych faktur. Vindicat znalazł się w gronie startupów, które zdecydowały się rozwijać pod skrzydłami Let's Fintech with PKO Bank Polski!

"Konsekwentnie budujemy ekosystem usług dodanych, które odpowiadają na potrzeby klientów firmowych. Naszym celem jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego w ich ręce oddajemy nowe narzędzie online: platformę e-Windykacja umożliwiającą efektywne odzyskiwanie zaległych płatności od kontrahentów. Usługa jest dostępna dla klientów firmowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej i na stronie internetowej. To już czwarte rozwiązanie po e-Prawniku, e-Księgowości i asystencie firmowym wdrożone w ciągu ostatniego roku przez PKO Bank Polski, które wraz z e-Sklepem tworzy ekosystem usług dodanych dla firm" - powiedział Łukasz Czech z departamentu klientów małych i średnich przedsiębiorstw w PKO BP, cytowany w komunikacie.

"W ramach programu Let's Fintech with PKO Bank Polski! poszukujemy innowacyjnych rozwiązań startupów, nie tylko z zakresu technologii finansowych, ale także takich, które mogą poszerzyć naszą ofertę usług dodanych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki dedykowanej infrastrukturze, doświadczeniu naszych ekspertów i możliwości skalowania startupy mogą rozwijać swoje projekty we współpracy z bankiem. Vindicat jest kolejną firmą, która pomaga nam odpowiadać na potrzeby naszych klientów, umożliwiając im samodzielne zarządzanie płynnością finansową" - dodał dyrektor biura innowacji Grzegorz Pawlicki.

e-Windykacja jest platformą online ułatwiającą zarządzanie wierzytelnościami i windykowanie zaległych należności. Użytkownik otrzymuje wsparcie w procesie windykacji na wszystkich jego etapach w ramach postępowania polubownego, sądowego i komorniczego. Zestaw narzędzi udostępnionych na platformie pozwala na monitoring należności, a po upływie terminu zapłaty na wybór dostosowanego do danego kontrahenta scenariusza windykacji. W bardzo złożonych przypadkach wymagających specjalistycznej analizy za pośrednictwem platformy można zlecić windykację kancelarii. Klienci firmowi PKO Banku Polskiego otrzymują dostęp do 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, aby przetestować działanie systemu na wybranej fakturze, podano również.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)