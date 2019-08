Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) chce do końca tego roku ogłosić w ramach nowo realizowanych inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych postępowania na 11 zadań o łącznej długości ok. 250 km. Ich koszty szacuje na ok. 12 mld zł, podała Dyrekcja.