MOL jest 'na dobrej drodze' do co najmniej 2,3 mld USD CCS EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - MOL ocenia, że po wynikach I półrocza jest "na dobrej drodze" do osiągnięcia lub przekroczenia celu 2,3 mld USD oczyszczonej (CCS) EBITDA w całym 2019 r., podała spółka.

"Nasz prężny, zintegrowany model biznesowy pozwolił nam osiągnąć 1,15 mld USD EBITDA w I poł. 2019 r., tylko nieco mniej niż ubiegłoroczny doskonały wynik, pomimo niższych cen ropy i znacznie słabszych marż rafineryjnych. Pozostajemy na dobrej drodze do osiągnięcia lub pobicia naszej prognozy na cały rok wynoszącej 2,3 mld USD oczyszczonej CCS EBITDA" - powiedział prezes Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

Oczyszczony wynik CCS EBITDA sięgnął 2,69 mld USD w 2018 r., co oznaczało wzrost o 10% r/r.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)