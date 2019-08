WIG20 spadł 1,1 proc. do 2.216,51 pkt., WIG zniżkował 0,9 proc. do 58.360,55 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,1 proc. do 3.908,06 pkt., a sWIG80 stracił 0,7 proc. do 11.851,34 pkt.

Spośród indeksów sektorowych negatywnie wyróżnił się WIG-górnictwo, który spadł 3,7 proc. i był najniżej do listopada 2016.

Obroty na GPW wyniosły 715 mln zł, z czego 647 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Na piątkowym otwarciu WIG20 zaczął notowania ok. 20 pkt. poniżej czwartkowego zamknięcia. Następnie przez resztę dnia indeks systematycznie tracił, kończąc sesję przeszło 1 proc. spadkiem.

Indeksy z Węgier i Czech należały do najsłabiej zniżkujących wśród rynków wschodzących z europejskiej części EMEA – największe straty odnotowali inwestorzy z rosyjskiego parkietu, ponieważ RTS stracił 4,0 proc.

DAX stracił 3,15 proc., a S&P500 zniżkował 0,86 proc. o 17.15.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: CCC – spadek o 5,3 proc., KGHM – w dół o 3,9 proc. i JSW – ze spadkiem o 2,4 proc. Zniżkowała również cena Lotosu – o 2,6 proc. i Alior Banku – o 2,2 proc.

Kurs KGHM był najniżej od stycznia 2019 roku.

Zdaniem analityków, wpływ na wycenę spółki ma m.in. eskalacja wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a także spadki cen metali na rynku surowcowym.

W ocenie analityka DM BOŚ Łukasza Prokopiuka, może to nie być koniec przeceny akcji miedziowej spółki.

"Wyceniliśmy KGHM na 88 zł, ale tworząc raport analityczny przyjęliśmy o wiele wyższą cenę miedzi na poziomie 6.500 USD za tonę, podczas gdy obecnie kurs na rynku surowcowym jest poniżej 6.000 USD” – powiedział PAP Biznes Prokopiuk.

Po czwartkowej sesji Lotos podał, że zgodnie z szacunkami skonsolidowana oczyszczona EBITDA według metodologii LIFO wyniosła w II kw. 2019 roku 0,78 mld zł wobec 0,82 mld zł przed rokiem, a przychody grupy wyniosły w tym okresie 7,7 mld zł wobec 7,53 mld zł rok wcześniej.

"Wyniki są zgodne z naszymi oczekiwaniami, ale po +mocnych+ wynikach PKN rynek może oczekiwać, że Lotos będzie przebijać konsensus, więc reakcja może być negatywna" - powiedział PAP Biznes Kamil Kliszcz z DM mBanku.

Cena Alioru zniżkowała szóstą sesję z rzędu i znajdowała się na najniższym poziomie od grudnia 2016 roku.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Dino Polska – w górę o 2,6 proc., Play – wzrost o 1,7 proc. i Tauron – ze zwyżką o 0,7 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje EkoExport – spadek o 6,3 proc., Stalproduktu – w dół o 5,7 proc. oraz Elektrobudowy – ze zniżką o 5,1 proc.

Stalprodukt podał w trakcie piątkowej sesji, że skonsolidowany zysk netto w I półroczu 2019 roku wyniósł 96,12 mln zł - według wyliczeń PAP Biznes w samym II kwartale zysk wyniósł 51,8 mln zł. Konsensus dotyczący zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi 54,4 mln zł.

Po zakończeniu czwartkowej sesji Elektrobudowa poinformowała, że zarząd spółki planuje zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, które zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w przedziale 32-66 proc. udziału w podwyższonym o emisję kapitale.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje LiveChat – wzrost o 11,0 proc. i MCI – o 5,3 proc.

Kurs LiveChatu był najwyżej od czerwca 2018 - od początku roku cena technologicznej spółki wzrosła o ok. 45 proc. Do zwyżki doszło przy obrotach, przekraczających 11 mln zł, co okazało się najwyższym poziomem wymiany od listopada 2018.

LiveChat przed rozpoczęciem piątkowych notowań poinformował, że liczba klientów płatnej wersji produktu LiveChat Software wzrosła w lipcu o 456 netto, w ujęciu miesiąc do miesiąca - na dzień 1 sierpnia 2019 roku liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 28.013, podczas gdy przed rokiem liczba klientów wynosiła 25.097. (PAP Biznes)