"Wyobraźmy sobie, że jest rok 2020 – jak technologie zmieniły państwa branże?” Takie pytanie dostałem jako uczestnik Impact 2019. Trudne czy łatwe pytanie? To zależy, dla kogo, o jakich branżach mówimy. Bo rok 2020 to już za chwilę. Co się może zmienić? Owszem, sporo, ale rzadko będzie to istotny przełom w technologiach. Bo czy naprawdę chodzi o technologie? Felieton Adama Kostrzewy, dyrektora ds. TMT i innowacji w Banku Gospodarstwa Krajowego.