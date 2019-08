Pakistan: Dowódca armii: w sprawie Kaszmiru "zrobimy, co możliwe"

Źródło: PAP

Pakistańska armia "zrobi, co możliwe", by wesprzeć mieszkańców spornego regionu Kaszmiru, oświadczył we wtorek dowódca sił zbrojnych Pakistanu generał Qamar Javed Bajwa. Dzień wcześniej Indie unieważniły artykuł konstytucji zapewniający Kaszmirowi specjalny status.