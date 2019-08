Polska jako jedno z trzech państw unijnych zagwarantowała sobie prawo sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na aukcjach za pośrednictwem krajowej platformy aukcyjnej. Przez wiele lat nie korzystaliśmy z tej opcji. Pomysł, by aukcje CO2 organizować za pośrednictwem wybranej osobno platformy powraca co jakiś czas. Teraz resort środowiska podaje nowe argumenty.

Aukcje CO2 na wspólnotowej platformie

Polska może skorzystać z tej możliwości, ale do tej pory nic nie zrobiono. Resort środowiska poinformował portal WysokieNapiecie.pl, że "było to podyktowane przede wszystkim ograniczoną liczbą uprawnień do emisji do sprzedaży na aukcjach, m.in. w wyniku przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji dla energetyki, co pomniejsza krajową pulę aukcyjną".

Ostatecznie jednak energetyka nie wykorzystała wszystkich praw. W efekcie Polska na tegoroczne aukcje CO2 skierowała dodatkowo do sprzedaży 55,8 mln uprawnień. W 2020 r. pula aukcyjna ma się powiększyć o kolejne 49,52 mln, a w 2021 r. ma zostać sprzedana pozostała część.

Polska korzysta teraz z rozwiązania pośredniego, czyli organizowane są osobne aukcje polskich uprawnień do emisji na wspólnotowej platformie aukcyjnej. Tą platformą jest EEX. Polska jako państwo nie płaci za aukcje CO2, opłaty ponoszą przedsiębiorstwa kupujące uprawnienia do emisji. W przypadku polskich aukcji jest to 3 euro za każde tysiąc jednostek (jedno uprawnienie EUA to jedna tona CO2). Czy tak będzie dalej?

Gdzie będą sprzedawane uprawnienia?

Polska skorzystała z prawa sprzedaży na aukcjach swoich niewykorzystanych w ramach derogacji z lat 2013-2017 uprawnień EUA . Po 2021 roku resort środowiska zmienia podejście do aukcji.

"Biorąc jednak pod uwagę zakończenie obecnego okresu rozliczeniowego, ograniczanie liczby przyznawanych bezpłatnie uprawnień do emisji i dalszy rozwój rynku uprawnień do emisji rozważane jest przeprowadzenie przetargu na wybór krajowej platformy aukcyjnej" - podał resort środowiska w odpowiedzi na zapytanie portalu WysokieNapiecie.pl.

Do 2030 roku sprzedana może być pula 275 mln EUA, prawa do emisji CO2 kosztują teraz ok. 29 euro. To dla polskiego rządu 8 mld euro wpływów budżetowych. We wtorek 31 lipca rząd zapoznał się z informacją ministra środowiska jak podzielić pieniądze z uprawnień do emisji CO2 na lata 2021 -2030.

Tak ogromna suma to oczywiście łakomy kąsek. Pomysłów, jak zagospodarować przyszłe wpływy nie brakuje. Ale też na aukcje CO2 przyniosą spore wpływy giełdzie, która je przeprowadzi.

Czy jest to szansa dla polskiej giełdy? Jak zostanie wyłoniona platforma do sprzedaży CO2? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Autorka: Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl