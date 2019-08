Dwie trzecie piwa wyprodukowanego w 2018 roku w Unii Europejskiej pochodziło z sześciu państw członkowskich - wynika z najnowszych dostępnych danych Eurostatu. Niekwestionowanym liderem produkcji piwa z procentami są Niemcy. W ubiegłym roku nasi zachodni sąsiedzi wyprodukowali 8,3 mld litrów złocistego napoju z pianką, co stanowiło 21 proc. całkowitej produkcji UE. Oznacza to, że mniej więcej co piąte piwo zawierające alkohol produkowane w UE pochodziło z Niemiec.

Na drugim miejscu, z produkcją na poziomie 4,5 mld litrów (12 proc. produkcji UE), znalazły się browary z Wielkiej Brytanii. W Polsce wyprodukowano 4 mld litrów piwa alkoholowego, co zagwarantowało nam trzecią pozycję wśród największych producentów. Co dziesiąte piwo z UE pochodziło z Polski. Kolejne były: Hiszpania z produkcją na poziomie 3,6 mld litrów (9 proc. całej produkcji UE) i Holandia (2,4 mld litrów lub 6 proc.).

Piwo bezalkoholowe i niskoprocentowe ma dużo mniejszy udział w rynku. W 2018 r. wszystkie kraje wspólnoty wyprodukowały ponad 1,1 mld litrów piwa, które zawierało mniej niż 0,5 proc. alkoholu lub nie zawierało go wcale. Także w tym segmencie przodują Niemcy. W 2018 niemieckie browary wypuściły na rynek 361,8 mln litrów takiego napoju. Polska z produkcją na poziomie nieco ponad 106,3 mln litrów znalazła się na czwartym miejscu. Przed nami uplasowali się Hiszpanie i Holendrzy.

Wśród państw UE największy wzrost produkcji zanotowały browary we Włoszech. W 2018 r. Włochy wytworzyły prawie o 21 proc. więcej piwa alkoholowego niż rok wcześniej. Kolejny największy skok produkcji zanotowały Węgry (11 proc.) i Czechy (6 proc.). Natomiast produkcja piwa w Wielkiej Brytanii spadła prawie o 20 proc.

Polska znalazła się w grupie 11 państw z rosnącą produkcją. Jednak nie był to wzrost spektakularny - wynosił tylko 1,5 proc.

W 2018 r. Holandia wyeksportowała 1,9 mld litrów piwa zawierającego alkohol, z czego prawie 0,8 mld litrów trafiło do innych państw UE, a ponad 1,1 mld litrów do państw spoza UE. To sprawiło, że kraj wiatraków i tulipanów stał się też największym eksporterem piwa ze wszystkich państw członkowskich UE. W czołówce znalazły się też Belgia i Niemcy z łącznym eksportem na poziomie 1,6 mld litrów, Francja (0,6 mld litrów) i Wielka Brytania (0,5 mld litrów).

Polska sprzedała poza granice kraju 374,4 mln litrów piwa alkoholowego (295,8 mln litrów do innych państw UE, a 78,6 mln litów do pozostałych państw świata), co dało nam 8. pozycję wśród największych eksporterów piwa w UE.

