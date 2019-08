Źródło: PAP

Prezes UKE przedstawił do konsultacji publicznych projekt zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 – 790 MHz. Ma to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 Mhz przez nadawców telewizyjnych - poinformowano we wtorek na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.