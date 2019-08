Jako pierwsza informację tę przekazała gazeta "The Salt Lake Tribune", wydawana w Salt Lake City, głównym mieście stanu Utah na zachodzie USA.

Jak podaje CNN, rezygnacja wejdzie w życie z dniem 3 października. Pojawiły się spekulacje, że Huntsman planuje ubiegać się o stanowisko gubernatora stanu Utah, które pełnił już w latach 2005-09. Jednak źródło blisko związane z politykiem powiedziało CNN, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. "Zobaczymy. To były długie dwa lata" - powiedziało to źródło, odnosząc się do rozpoczętej w 2017 r. misji ambasadora w Moskwie.

Odejście Huntsman następuje w momencie, gdy główna doradczyni Trumpa ds. Rosji i Europy Wschodniej w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa Fiona Hill, znana z krytycznego nastawienia wobec prezydenta Władimira Putina, ma również opuścić swoje stanowisko w sierpniu.

Wcześniej CNN informowało, że Trump i Putin omawiali potrzebę powołania nowego ambasadora USA w Rosji, gdy w zeszłym tygodniu rozmawiali przez telefon. Nie wymieniono żadnych nazwisk potencjalnych kandydatów na to stanowisko.

Huntsman był ambasadorem w Moskwie od 3 października 2017 roku. Był bezpośrednio zaangażowany w sprawę Paula Whelana, amerykańskiego dyrektora ds. bezpieczeństwa korporacyjnego, który został zatrzymany 28 grudnia ub.r. przez rosyjskie władze pod zarzutem szpiegostwa; grozi mu kara od 10 do 20 lat pozbawienia wolności. Na początku stycznia br. Huntsman odwiedził zatrzymanego w areszcie Lefortowo w Moskwie - co jak ocenił analityk, były rzecznik Departamentu Stanu John Kirby - jest nietypowym zachowaniem jak na ambasadora.

W latach 2014-17 Huntsman stał na czele amerykańskiego think tanku Atlantic Council, który rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości uznało 29 lipca br. za organizację niepożądaną. W 2012 r. był kandydatem Partii Republikańskiej do nominacji na prezydenta USA, a w latach 2009-11 ambasadorem USA w Chinach.

