Noobz from Poland liczy, że będzie notowany na NewConnect do końca roku



Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Noobz from Poland, producent gier, liczy że będzie notowany na NewConnect do końca roku, poinformował prezes i główny akcjonariusz spółki Jarosław Kotowski.

"Składamy właśnie kompletne dokumenty. Spółka jest już publiczna i liczymy, że będzie notowana do końca roku" - powiedział Kotowski podczas InnerValue Tech & Gaming Review.

Wskazał, że w poprzednich latach spółka przeprowadziła kilka emisji, a rok temu prywatni inwestorzy objęli akcje za ponad 1,5 mln zł z łącznie 12 mln zł wyceny post money.

"Jesienią planujemy premierę gry "Total Tank Simulator". Następnie zakładamy rok wsparcia tego tytułu z przynajmniej jednym DLC. Kolejna duża produkcja PC - znacznie większa od Total Tank - rozpocznie się w połowie przyszłego roku. Ponadto będziemy rozwijać małe gry na Nintendo Switch" - wskazał Kotowski.

(ISBnews)