„Widzę niewielki potencjał do dalszego osłabiania się złotego wobec euro – nie sądzę, żeby para EUR/PLN przełamała poziom 4,34-4,35” – powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska, Marcin Sulewski.

„Inwestorzy powoli zaczynają odbudowywać swoje oczekiwania na dalsze poluźnianie polityki pieniężnej na świecie, tak jak miało to miejsce przed posiedzeniem Fed z końca lipca, kiedy prezes Powell nieco ostudził apetyty inwestorów” – dodał ekonomista banku.

W ocenie Marcina Sulewskiego, „w kolejnych tygodniach euro powinno zyskiwać wobec dolara”, gdyż „istotne jest to, że rynki wyceniają dalsze obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych”, a w kolejnych miesiącach liczy on, że „szala zacznie przechylać się na korzyść gospodarek ze strefy euro”.

W środę inwestorzy dowiedzieli się, że według szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeny Borys-Szopy, stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,2 proc. wobec 5,3 proc. w czerwcu – ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się, że wskaźnik za lipiec utrzymał się na poziomie 5,3 proc.

Na rynkach bazowych inwestorzy zwracali uwagę na niemiecki odczyt produkcji przemysłowej - w czerwcu produkcja przemysłowa spadła o 1,5 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosła o 0,1 proc., po korekcie z +0,3 proc. - analitycy spodziewali się, że produkcja mdm spadnie o 0,5 proc.

W reakcji na niemieckie dane euro traciło wobec dolara – od godz. 8.00, kiedy odczyt poznali inwestorzy, kurs EUR/USD spadł o ok. 25 pipsów do ok. godz. 12.00

„Dzisiejsze dane sugerują, ze dynamika PKB w II kw. najprawdopodobniej będzie negatywna w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym oznacza to spadek z 0,7 proc., nawet do 0,1-0,2 proc rdr” – skomentowali niemieckie dane ekonomiści ING Banku Śląskiego.

RYNEK DŁUGU

Środowe notowania na rynku polskich SPW zdominowały spadki rentowności – najsilniejsze miały miejsce na długim końcu krzywej, gdzie dochodowość 10-letnich SPW zniżkowała o ponad 6 pb.

„Rentowności polskiego długu skarbowego mogą zniżkować, poza krótkim końcem, ale w przypadku dziesięciolatek nie przebiją historycznego minimum w okolicach 1,94-1,95 proc. z początku 2015 roku” – uważa ekspert Santander Bank Polska.

„Ze względu na to, że spodziewam się stabilizacji dochodowości na krótkim końcu, krzywa rentowności powinna się wypłaszczyć” – dodał Sulewski.

Na rynkach bazowych dochodowość wyraźnie spadała – rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 1,626 proc. (najniższy poziom od marca 2016), a niemieckich kolejną sesję z rzędu ustanowiła historyczne minimum (-0,599 proc.).