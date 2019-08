Sejm prezydencką ustawę dot. rozszerzenia prawa funkcjonariuszy policji, straży granicznej i Służby Więziennej w zakresie zrzeszania się w związkach zawodowych uchwalił w drugiej połowie czerwca. Zgodnie z ustawą będą oni mogli wybrać związek zawodowy, do którego chcą wstąpić. Prezydent skierował ją do Sejmu również w czerwcu.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 245 posłów, 172 głosowało przeciwko, a pięciu wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie nie poparli wniosku o odrzucenie projektu w całości.

"Przełamujemy monopol, który nie ma żadnego uzasadnienia" - przekonywał podczas prac nad ustawą w Sejmie wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Podkreślił przy tym, że "mamy wiele państw w Europie, w których mamy pluralizm związkowy, jeśli chodzi o funkcjonowanie policji". Dodał jednak, że "utrzymanie monizmu związkowego nie jest upolitycznieniem policji". "To jest argument zupełnie nietrafny i nieprawdziwy" - stwierdził.

Obecnie funkcjonariusze Policji, SG i SW mogą zrzeszać się tylko w jednym związku zawodowym działającym w danej formacji. Taki stan rzeczy funkcjonuje w Policji i Służbie Więziennej od 1989 roku, zaś w Straży Granicznej od 1991 roku, kiedy to powstał pierwszy związek zawodowy w tej formacji. Proponowany projekt znosi takie ograniczenie, a co za tym idzie, umożliwia funkcjonariuszom tych służb wybranie związku zawodowego, do którego chcą wstąpić. W projekcie utrzymano zakaz strajku.

Swoboda zrzeszania się w związkach - zgodnie z ustawą - podlegać będzie ograniczeniom, m.in. związaniem działalności międzyzakładowych organizacji związkowych wyłącznie z jednostkami organizacyjnymi danej formacji. Funkcje związkowe nie będą mogły być ponadto pełnione przez funkcjonariusza na stanowisku, dla którego ustawa przewiduje powołanie, lub mianowanego na stanowisko kierownicze.(PAP)