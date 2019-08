Szefowa MRPiPS podała w środę przed południem, że szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 5,2 proc. Rok do roku to spadek o 0,6 pkt. proc. To najlepszy wynik od 1991 roku.

"Przewidujemy, że sierpień też będzie dobrym miesiącem, być może jeszcze wrzesień, bo prace dorywcze (sezonowe – PAP) trwają. Mamy nadzieję, że koniec roku zakończy się wynikiem 5,4 proc. Oby tak się stało. Aktywizacja działa" – wskazała na antenie TVP Borys-Szopa, która była gościem "Wiadomości".

Minister oceniła, że dane pokazują, iż przez ostatnie cztery lata rynek pracy rozwinął się i jest w dobrej kondycji. Jak zauważyła, w rejestrach urzędów pracy na koniec 2015 roku figurowało ponad 1,5 mln bezrobotnych. W lipcu br. – jak podkreśliła – ta liczba spadła do ok. 860 tys. osób.

"To niesamowity skok. Najbardziej cieszy aktywizacja osób młodych i osób trwale bezrobotnych. Oni znajdują pracę, chcą pracować i to jest budujące" – zaznaczyła szefowa MRPiPS.

