Forever Entertainment miał 3,52 mln zł zysku netto, 1,49 mln zł EBIT w II kw.



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Forever Entertainment odnotował 3,52 mln zł zysku netto (uwzględniającego zdarzenie jednorazowe) w II kw. 2019 r. wobec 0,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto skorygowany o wydarzenie jednorazowe w II kw. 2019 r. wyniósł 1,32 mln zł.

Forever Entertainment rozeznał wzrost wartości akcji w spółce MegaPixel Studio o 2,2 mln zł w wynikach za II kw. 2019 r., po podwyższeniu jej kapitału zakładowego przez osoby trzecie przy istotnie wyższej wycenie. Spółka uznała to wydarzenie za zdarzenie jednorazowe.



Zysk operacyjny wyniósł 1,49 mln zł wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA w tym okresie wyniosła 1,83 mln zł wobec 0,75 mln zł rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,86 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 2,15 mln zł rok wcześniej.



W I-II kw. 2019 r. spółka miała 4,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6,38 mln zł w porównaniu z 3,29 mln zł rok wcześniej.



Zysk netto skorygowany o wydarzenie jednorazowe w I-II kw. 2019 r. wyniósł 2,29 mln zł wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA w tym okresie wyniosła 2,88 mln zł wobec 1,23 mln zł rok wcześniej.

"Coraz lepsze wyniki finansowe spółki są rezultatem dobrej sprzedaży m.in. Hollow, Fear Effect Sedna, NoReload Heroes, Hard West, Timberman VS. Jednocześnie spółka wprowadza do sprzedaży kolejne tytuły gier zarówno własne, jak i gier innych developerów głównie na konsolę Nintendo Switch. W II kwartale wprowadziła do sprzedaży dwa istotne tytuły: Thief Simulator oraz Phantom Doctrine" - czytamy w komunikacie.

Ponadto warto zaznaczyć, iż spółka po rozliczeniu limitu strat podatkowych z lat ubiegłych, pierwszy raz od kilku lat zapłaciła podatek dochodowy, pomniejszając zysk netto za 2 kw. 2019 r. o 142 tys. zł.

"Jestem zadowolony z utrzymania wysokiego tempa rozwoju spółki od początku 2019 roku. Rosną przychody ze sprzedaży produktów i zyski, a ostatecznie zaczęliśmy płacić podatek dochodowy. Patrząc na obecne wyniki można stwierdzić, że rośnie prawdopodobieństwo poprawienia wyników względem całego 2018 roku, także bez zdarzeń jednorazowych. Mam nadzieję, że inwestorzy docenią naszą pracę nie tylko na podstawie zaprezentowanych wyników, ale i tego co przedstawimy w kolejnych kwartałach" – stwierdził prezes Zbigniew Dębicki, cytowany w komunikacie.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)