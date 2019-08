Murapol nabył nieruchomość w Gdańsku pod ok. 300 mieszkań



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Murapol zawarł przedwstępną umowę zakupu nieruchomości o powierzchni ok. 3,7 ha w dzielnicy Łostowice w Gdańsku, podała spółka. Na zakontraktowanym terenie deweloper planuje realizację dziewięciu budynków wielorodzinnych, w których powstanie ok. 300 mieszkań.

"Z uwagą obserwujemy dynamiczny rozwój trójmiejskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych, który stanowi atrakcyjną destynację zarówno do zamieszkania, jak i prowadzenia działalności biznesowej. To także chętnie odwiedzany turystycznie region, co stwarza duże perspektywy dla działalności deweloperskiej. Dostrzegamy ten potencjał, dlatego od 11 lat z sukcesem realizujemy kolejne projekty na terenie Gdańska, a od ponad 2 lat także Gdyni. Liczymy, że nowa gdańska inwestycja będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem, co wcześniejsze nasze projekty w tym mieście - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży mieszkań to III kwartał 2020 r.

Zgodnie z wprowadzonym w styczniu br. standardem wszystkie budynki, które powstaną w ramach nowego gdańskiego projektu deweloperskiego, wyposażone zostaną w Home Management System, autorski system infrastruktury i instalacji umożliwiający zastosowanie w mieszkaniach rozwiązań smart home - Murapol Appartme, monitoringu części wspólnych oraz wideodomofonów. Lokale dostępne w inwestycji będą posiadały również pakiet antysmogowy.

Do tej pory Murapol oddał w Gdańsku i Gdyni ponad tysiąc lokali mieszkalnych w inwestycjach Orle Gniazdo i Osiedle Vivaldiego, w projekcie Murapol Nowa Morena oraz w gdyńskiej inwestycji Murapol Nadmorskie Tarasy. W Gdańsku Murapol zrealizował także budynek biurowo-usługowy Nordika. Spółka realizuje tu także projekt Murapol Nowa Jabłoniowa. Zaprojektowano w nim 224 mieszkania, które powstają w 3 budynkach.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)