BLIK zamknął drugi kwartał 2019 roku wzrostami i rekordami transakcji we wszystkich kanałach. Blisko 35 mln transakcji zrealizowanych przy zakupach internetowych to ponad 70 proc. wszystkich transakcji. Drugim najchętniej wybieranym sposobem na korzystanie z BLIK-a są wypłaty z bankomatów - było ich w tym czasie 6 mln (12 proc. wszystkich transakcji BLIK-iem). Płatności w tradycyjnych terminalach było 5 mln (niemal dwukrotnie więcej niż w pierwszym kwartale), użytkownicy wykonali także 3,6 mln przelewów na numer telefonu BLIK, podano.

"Polacy pokochali BLIK-a i wciąż - z kwartału na kwartał - używają go coraz częściej. Zamknęliśmy pierwsze półrocze z poziomem transakcji porównywalnym z tym za cały ubiegły rok. To blisko 90 milionów transakcji. W internecie BLIK jest też regularnie wybierany przez użytkowników częściej niż karty płatnicze. Ten trend się utrzymuje, co potwierdzają dane NBP" - powiedział prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie.

Kwartał do kwartału liczba płatności BLIK-iem w internecie wzrosła o 16%. Rok do roku wzrost wyniósł 168%. Drugim najpopularniejszym kanałem dla BLIK-a pozostają wypłaty i wpłaty z bankomatów. Ich wzrost to 28% w stosunku do pierwszego kwartału i 73% r/r. Wzrosła również liczba płatności w tradycyjnych terminalach płatniczych. Było ich o 79% więcej niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku i o 363% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przelewów na numer telefonu było o 38% więcej kwartał do kwartału i 265% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, wskazano również.



W drugim kwartale Polacy wykonywali średnio 545 tys. transakcji BLIK-iem dziennie. W najlepszym dniu kwartału odnotowano 759 tys. transakcji - to najlepszy dzień w historii BLIK-a. Średnia kwota transakcji BLIK-iem w tym okresie wyniosła 131 zł.

"BLIK jest obecnie dostępny praktycznie dla wszystkich użytkowników bankowości mobilnej w Polsce. Cieszymy się, że nasze rozwiązanie trafiło pod koniec kwartału także do klientów banków spółdzielczych z Grupy SGB. To ważne, że bankowość spółdzielcza sięga po najlepsze innowacje płatnicze. BLIK jest dzięki temu dostępny dla klientów nawet z najmniejszych miejscowości. Nadal widzimy ogromny potencjał w rozwijaniu możliwości, jakie daje BLIK. Intensywnie pracujemy nad umożliwieniem płacenia BLIK-iem w zagranicznych serwisach internetowych, z których chętnie korzystają Polacy" - podsumował Mazurkiewicz.

BLIK stanowi ogólnokrajowy, powszechny standard płatności, który wykorzystuje najnowocześniejsze technologie informatyczne. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP jest sześć polskich banków: Alior Bank, Bank Millennium, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska. Z BLIKa mogą korzystać również klienci Getin Noble Banku, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole, Banku Pekao, Inteligo, T-Mobile Usługi Finansowe, a także banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB.

>>> Czytaj też: Co dla frankowiczów oznaczają wyrok TSUE i zmiany w przepisach [WYWIAD]