„Jednocześnie trwają prace nad biznesplanem przyszłej działalności, a w najbliższych tygodniach mają być również finalizowane analizy prawne oraz test prywatnego inwestora, czyli opracowania mające umożliwić uzyskanie odpowiednich zgód korporacyjnych. Jest to warunek umożliwiający wdrożenie kolejnej części procesu restrukturyzacji" - podał w czwartek rzecznik Węglokoksu Paweł Cyz.

Pod koniec lipca związkowcy z Huty Pokój w Rudzie Śląskiej pikietowali katowicką siedzibę Węglokoksu, domagając się pilnego wprowadzenia planu naprawczego i przywrócenia dostawa wsadu do produkcji. Jak podał Cyz, zawarte właśnie porozumienie jest początkiem wdrażania programu, który ma zapewnić hucie dalszą działalność i potencjalny rozwój.

„Zakład jest w niezwykle trudnej sytuacji finansowej i organizacyjnej. Zadłużenie w bankach sięga ponad 60 milionów, a wobec samego tylko Węglokoksu SA ponad 170 mln zł. Huta już od roku nie płaci Węglokoksowi za wsad, który kupowała za pośrednictwem katowickiej spółki. Spowodowane to było z kolei złą sytuacją rudzkiego przedsiębiorstwa, które nie miało możliwości samodzielnego finansowania zakupów. Dodatkowo dużym obciążeniem dla huty jest jej majątek nieprodukcyjny. Do spółki należy ponad 100 hektarów nieużytków" - wskazał rzecznik.

W ocenie przedstawicieli Węglokoksu, największym problemem jest struktura własnościowa Huty Pokój. Węglokoks oraz Huta Łabędy mają łącznie 51 proc. udziałów w spółce, 9 proc. należy do osób fizycznych, a pozostałe 40 proc. to akcje niezidentyfikowane. „Najprawdopodobniej akcje te są w posiadaniu osób lub podmiotów zagranicznych. Rozwiązaniem, które zapewni stabilne funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa, jest wyłącznie jego repolonizacja, czyli odzyskanie majątku przez Skarb Państwa" - przekonuje Cyz.

Równolegle Węglokoks pracuje nad planem ratunkowym dla dalszego rozwoju spółki Huta Pokój Konstrukcje. Trzecim elementem restrukturyzacji jest rekultywacja terenów poprzemysłowych, czyli majątku nieprodukcyjnego, ponad 100 hektarów, które do tej pory obciążały spółkę. Mają one zostać zagospodarowane, tworząc kolejne miejsca pracy w Rudzie Śląskiej.

Jesienią ogłoszony zostanie plan zagospodarowania tych terenów, położonych tuż przy ważnej arterii komunikacyjnej, tj. Drogowej Trasie Średnicowej oraz skrzyżowaniu autostrad A1/A4. W planach Węglokoksu, uwzględniających zagospodarowanie tych terenów, jest stworzenie koncepcji rozbudowy aktywów logistycznych oraz stworzenia parku innowacji i nowych technologii.

Huta Pokój od 2012 r. jest w złej sytuacji finansowej. Podczas niedawnej demonstracji działający w Hucie Pokój związkowcy diagnozowali, że dotychczasowe działania szefów grupy kapitałowej - przede wszystkim ograniczenie zakupu wsadu - mogą doprowadzić do załamania produkcji i likwidacji setek miejsc pracy. Żądali jak najszybszego wprowadzenia planu naprawczego i natychmiastowego przywrócenia dostaw wsadu.

Strona związkowa zarzuciła kolejnym zarządom Węglokoksu brak pomysłu na funkcjonowanie branży hutniczej w grupie kapitałowej, niejasne decyzje lub ich brak, co - w jej ocenie - doprowadziło do obecnej sytuacji. Związki domagają się planu naprawczego, którego głównym celem będzie oddłużenie, dokapitalizowanie i zagwarantowanie rozwoju zakładu.

Huta Pokój, której tradycje sięgają 1840 r., zatrudnia - wraz ze spółką Huta pokój Konstrukcje - ok. 800 pracowników, wiele innych osób pracuje w firmach kooperujących. W rudzkiej hucie powstała m.in. konstrukcja fasady stadionu Green Point w Kapsztadzie, wybudowanego na mistrzostwa świata w piłce nożnej w RPA oraz konstrukcja dla elektrowni Eesti Energia Narva w Estonii. Huta wyprodukowała ponadto część fasady i wiązary dachowe hali lotniska we Wrocławiu, most kolejowy na Martwej Wiśle, elementy konstrukcji rewitalizowanego po pożarze Mostu Łazienkowskiego, konstrukcję nośną dachu Stadionu Śląskiego czy konstrukcję dwóch nitek krakowskiej łącznicy kolejowej Zabłocie-Podgórze.

