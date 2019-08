Źródło: ISBnews

Liczba samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w lipcu br. wzrosła o 6,5% r/r do 95 178 pojazdów, poinformował IBRM Samar. Wynik po 7 miesiącach br. wynosi 597 371 sztuk i jest o 1,7% wyższy niż uzyskany przed rokiem.