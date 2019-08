Klasyfikacja badanych odbyła się na podstawie wskaźnika BMI, który jest obliczany przez podzielenie masy ciała wyrażonej w kilogramach przez kwadrat wzrostu wyrażonego w metrach.

CBOS podaje, że z analiz wynika, iż nadwaga wiąże się przede wszystkim z płcią i z wiekiem badanych. Częściej pojawia się u mężczyzn niż u kobiet. Częstość jej występowania zwiększa się też wraz z wiekiem. Analizy pokazują też, że mężczyźni w młodszym wieku częściej niż kobiety zaczynają mieć problem z nadwagą. Wśród mężczyzn już w grupie wiekowej 25-34 lata nadwaga zaczyna przeważać nad wagą prawidłową, a u kobiet nadwaga zaczyna przeważać dopiero po 45. roku życia, a wyraźnie – po 55. roku.

Wskaźnik masy ciała wiąże się z samooceną stanu zdrowia. W większości zadowoleni ze swojego stanu zdrowia są ankietowani z wagą prawidłową (77 proc.) oraz z nadwagą (66 proc.). Wraz ze wzrostem wagi rośnie odsetek badanych negatywnie oceniających swój stan zdrowia. Wśród osób z wagą prawidłową o złym stanie zdrowia mówi 6 proc. respondentów, nieco częściej ta odpowiedź pojawia się wśród osób z nadwagą (8 proc.), a najczęściej źle oceniają swój stan zdrowia osoby otyłe (16 proc.).

Wskaźnik masy ciała wiąże się także z oceną własnego wyglądu. Do najbardziej zadowolonych należą badani z wagą prawidłową (82 proc.), nieco mniej – z nadwagą (70 proc.). Najbardziej niezadowolone ze swojego wyglądu są osoby z otyłością (59 proc.).

Z sondażu wynika, że stosunkowo niewielu Polaków stosuje specjalne diety. Przyznaje się do tego co dziesiąty badany spośród osób z wagą prawidłową (10 proc.) i co czternasty badany z nadwagą (7 proc.). Wśród osób otyłych jedna siódma (14 proc.) stosowała dietę w ciągu ostatniego roku.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI), między 4 a 11 lipca br., na liczącej 1077 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

