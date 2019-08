W II etapie wezwania Acciona na Mostostal W-wa ostateczna cena to 4,5 zł: akcję



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - W drugim etapie wezwania Acciona na 100% akcji Mostostal Warszawa, który rozpoczął się 6 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia, zaproponowana cena jest ostateczna i wynosi 4,5 zł za akcję - tyle samo ile w pierwszym, zakończonym już etapie, podała Acciona.

"Acciona Construcción S.A. (wzywający) jest zadowolona z przebiegu pierwszego etapu wezwania, w efekcie którego zwiększa swój udział w akcjonariacie Mostostalu Warszawa. Z uwagi na atrakcyjną cenę w wezwaniu wzywający jest przekonany o powodzeniu drugiego etapu" - czytamy w komunikacie.

"Zaproponowana cena jest ostateczna i wynosi 4,5 zł za akcję, tyle samo ile w pierwszym, zakończonym już etapie" - czytamy także.

Spółka podała, że oferowana cena na poziomie 4,5 zł za akcję oznacza:

- 47,1% premii w stosunku do ceny zamknięcia na dzień poprzedzający ogłoszenie wezwania

- 48,5% premii w stosunku do trzymiesięcznej ważonej wolumenem średniej ceny akcji

- 67,9% premii w stosunku do sześciomiesięcznej ważonej wolumenem średniej ceny akcji.

W pierwszym etapie wezwania na akcje Mostostal Warszawa, Acciona przyjęła zapisy na sprzedaż 1 834 137 akcji, co stanowi 9,17% kapitału zakładowego spółki. Transakcja nabycia akcji na GPW została przeprowadzona 8 sierpnia. Przewidywany dzień, w którym środki ze sprzedaży akcji trafią na rachunki inwestorów, od których przyjęto zapisy to 12 sierpnia.

"Po przeprowadzeniu pierwszego etapu wezwania, Acciona umacnia swoje zaangażowanie w spółkę Mostostal Warszawa. Zwiększony w wyniku tej transakcji poziom głosów w spółce (ok. 60%) daje wzywającemu dużą elastyczność pod kątem kontroli korporacyjnej, a tym samym zwiększa realny wpływ na strategiczne decyzje, które mogą wymagać podjęcia w kontekście zabezpieczenia stabilności finansowej spółki" - czytamy także w komunikacie.

6 sierpnia Acciona Construcción zdecydowała o nabyciu akcji Mostostalu Warszawa w wezwaniu mimo niespełnienia się warunku złożenia zapisów na co najmniej 3 181 267 akcji (stanowiących 15,91% łącznej liczby) w I etapie wezwania.

Pod koniec lipca Acciona Construcción podniosła cenę w wezwaniu na 100% akcji Mostostalu Warszawa do 4,5 zł za akcję (poprzednio 3,45 zł za jedną akcję). Pierwszy etap przyjmowania zapisów pozwalający na szybkie rozliczenie transakcji został wówczas wydłużony do 5 sierpnia.

Na początku lipca Acciona Construccion wezwała do sprzedaży 9,98 mln akcji Mostostalu Warszawa, stanowiących 49,91% kapitału i głosów po 3,45 zł sztuka.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)