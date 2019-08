"Wysyłka Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU) to jedna z największych, jeżeli nie największa, akcja wysyłkowa w naszym kraju. Fakt, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy ją przed terminem, i to trzy tygodnie przed terminem, jest dowodem na pełen profesjonalizm naszej instytucji" – podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

"Standard instytucji zaufania publicznego, poza bieżącą i bezpośrednią obsługą klientów, budują także tego typu akcje informacyjno-edukacyjne, bo taką właśnie akcją jest wysyłka IOSKU" – dodała.

W piątek o godzinie 8.30 ZUS przekazał Poczcie Polskiej ostatnią transzę 200 tysięcy listów z Informacją o Stanie Konta Ubezpieczonego. Wskazana korespondencja powinna dotrzeć do klientów najpóźniej w środę.

W sumie ZUS wysłał 18,5 mln listów zawierających informację o środkach zgromadzonych na kontach osób ubezpieczonych w Zakładzie. Nieco ponad 2 mln osób odebrało IOSKU drogą elektroniczną, za pośrednictwem własnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Akcja wysyłki listów, zgodnie z planem, miała zakończyć się 31 sierpnia.

"Teraz najważniejsze jest to, żeby nasi klienci przeczytali list, a nie odłożyli go na bok. Ten list zawiera bowiem bardzo istotne informacje o przyszłości naszych klientów, przyszłości emerytalnej. Nikt za nas tej przyszłości nie zbuduje, więc ważne, by tę przyszłość starać się kształtować. Ten list ma m.in. służyć temu celowi" – zaznaczyła prof. Uścińska.

Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego odwzorowuje stan środków na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na 31 grudnia 2018 r. i obejmuje zwaloryzowane kwoty: kapitału początkowego i składek na ubezpieczenie emerytalne za okres od 1999 do 2017 r. We wskazanych kwotach uwzględniona jest już tegoroczna czerwcowa waloryzacja ze wskaźnikiem 109,2 proc.

Dodatkowo kapitał z listu z ZUS wzbogacony jest o wpłacone składki z całego 2018 r. Miniony rok jest dodatkowo w IOSKU rozbity na poszczególne miesiące z przypisanymi do nich kwotami wpłaconych składek. Klienci odkładający składki w tzw. II filarze w ZUS dowiedzą się z listu również, jak wygląda stan ich subkonta. Obok kwoty ogólnej, stan subkonta oraz kwota przekazana przez ZUS do Otwartego Funduszu Emerytalnego (jeżeli klient odkłada jeszcze środki w OFE) przedstawione są z wyróżnieniem składek, które należało odprowadzić i które zostały rzeczywiście odprowadzone. W większości przypadków obie kwoty są tożsame.

Wszyscy ubezpieczeni, którzy ukończyli 35 lat, otrzymają w Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego również symulację hipotetycznej emerytury, obliczoną z samego tylko konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS. Zakład stosuje dwa warianty tych wyliczeń. Jeden uwzględnia naszą dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje, że kończymy już aktywność zawodową i składek nie płacimy.

ZUS przypomina, że wskazane wyliczenia to tylko pewna prognoza, która będzie się zmieniać wraz z podejmowanymi w naszym życiu decyzjami co do dalszej kariery zawodowej.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec