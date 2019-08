Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi 138 mln euro, o 11% więcej r: r



Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 11% r/r i wynosi 138 mln euro, zaś na marży1 jest wyższy o 14% r/r i wynosi 98,4 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. Po przejęciu czeskiego Sonet, Asseco SEE uwzględnia potencjalne, kolejne akwizycje, m.in. w segmencie rozwiązań dla terminali płatniczych.

Na poziomie przychodów łączny backlog na III kwartał br jest wyższy o 21% r/r i wynosi 35,4 mln euro, a na poziomie marży1 jest wyższy o 20% r/r i wynosi 21,3 mln euro.

Portfel zamówień w segmencie "banking and system integration" na 2019 r. na poziomie przychodów jest wyższy o 11% r/r i wynosi 81 mln euro, a na marży1 jest wyższy o 12% r/r i wynosi 50,3 mln euro.

Na poziomie przychodów backlog w segmencie "banking and system integration" na III kw. br. jest wyższy o 5% r/r i wynosi 17,9 mln euro, a na poziomie marży1 jest wyższy o 7% r/r i wynosi 11,6 mln euro.

Portfel zamówień Payten na 2019 na poziomie przychodów jest wyższy o 11% r/r i wynosi 57 mln euro, a na marży1 jest wyższy o 17% r/r i wynosi 48,1 mln euro. Na poziomie przychodów backlog Payten na III kw. br. jest wyższy o 43% r/r i wynosi 17,4 mln euro, a na poziomie marży1 jest wyższy o 32% r/r i wynosi 13,8 mln euro.

Grupa ma 12,7 mln euro cash flow LTM po I półroczu wobec 19 mln euro w 2018, w efekcie akwizycji i zakupów infrastruktury. Członek zarządu ds. finansowych Marcin Rulnicki zaznaczył, że II półrocze jest tradycyjnie dla Asseco SEE czasem "akumulowania gotówki", ale należy wziąć pod uwagę potencjalne plany akwizycyjne i zakupy sprzętowe.

Jeleński wskazał, że po zakupie czeskiego Sonet, zakłada dalsze zwiększanie udziału w rynku przez kolejne akwizycje w regionie. Głównym obszarem działalności Sonet jest oferowanie usług w zakresie technologii płatniczych, w tym m.in. instalacja i serwis oraz wdrażanie oprogramowania własnego dla terminali płatniczych (POS).

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)