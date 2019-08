Co najmniej 12 osób trafiło do szpitali, co zwiększyło liczbę rannych podczas protestów tym tygodniu do co najmniej 30.

Demonstracja, do której doszło tuż po piątkowych modłach muzułmanów, była największa, od kiedy władze Indii zamknęły ten niespokojny region przed pięcioma dniami, odcinając łączność telefoniczną i internet i zatrzymując ponad 500 politycznych i separatystycznych przywódców - pisze agencja Reutera.

Duża grupa osób zebrała się w dzielnicy Soura w Śrinagarze; było około 10 tysięcy osób - poinformował funkcjonariusz policji, wskazując że doszło do naruszenia zakazu zgromadzeń powyżej czterech osób. Tysiące dodatkowych policjantów i sił paramilitarnych zostało rozmieszczonych w Kaszmirze, aby zapobiec protestom na dużą skalę.

Tymczasem w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, około 8 tysięcy zwolenników islamistycznej partii Jamaat-e-Islami zmierzało w piątek w stronę ambasady Indii, żeby zaprotestować przeciwko arbitralnej decyzji władz w Delhi w sprawie specjalnego statusu Kaszmiru - informuje agencja AP. władze zapowiedziały, że nie pozwolą zbliżyć się demonstrantom do budynku i rozmieściły około 3 tys. policjantów i członków sił bezpieczeństwa.

Na początku tygodnia Indie unieważniły artykuł 370. konstytucji zapewniający specjalny status w większości muzułmańskiego stanu Dżammu i Kaszmir, co formalne zintegrowało indyjską część Kaszmiru z resztą państwa i zlikwidowało obowiązujące dotychczas daleko idące uprawnienia władz regionu.

W reakcji na decyzję Indii Pakistan obniżył rangę stosunków dyplomatycznych z tym krajem; odwołał swojego ambasadora w Delhi i zdecydował o wydaleniu z Islamabadu ambasadora indyjskiego, zawieszono też dwustronny handel i połączenia kolejowe. Pakistan rozważa zwrócenie się w sprawie Kaszmiru do Rady Bezpieczeństwa ONZ i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Spór o Kaszmir między Delhi a Islamabadem trwa od 1947 roku, kiedy brytyjskie Indie dzielone były na dwa odrębne państwa – Pakistan dla muzułmanów i Indie dla wyznawców hinduizmu; od tego czasu między krajami doszło do trzech wojen. W regionie działają ugrupowania zbrojne, które walczą o niepodległość regionu lub przyłączenie go do Pakistanu. Indie oskarżają Pakistan o sponsorowanie ugrupowań zbrojnych i separatystycznych w indyjskiej części Kaszmiru. Islamabad te oskarżenia odrzuca i utrzymuje, że udziela jedynie moralnego i dyplomatycznego wsparcia ruchowi separatystycznemu.

