Już dzień wcześniej poinformowano, że w związku z Eid al-Adha władze w Kaszmirze ograniczyły restrykcje wprowadzone po anulowaniu przez Delhi specjalnego autonomicznego statusu tego regionu. Uruchomiono m.in. 250 bankomatów, by mieszkańcy mogli wypłacić gotówkę i zrobić zakupy na święta.

Przed tygodniem władze Indii zamknęły ten niespokojny region, odcinając łączność telefoniczną i internet, zamykając banki i sklepy oraz zatrzymując ponad 500 politycznych i separatystycznych przywódców.

W poniedziałek ulice Kaszmiru wciąż były puste, większość ludzi nie może opuszczać domów. Władze nie pozwalają na żadne zgromadzenia, by uniknąć antyindyjskich wystąpień.

"Nasze serca płoną. Indie wepchnęły nas w ciemny czas, ale Bóg jest po naszej stronie i opór zwycięży" - powiedział cytowany przez AP 75-letni Habibullah Bhat, który przyszedł w poniedziałek do meczetu na modlitwy.

W Śrinagarze, największym mieście regionu, setki wiernych wyszły w poniedziałek na ulice po skończonych modlitwach. "Chcemy wolności", "Indie, idźcie z powrotem" - skandowano. Władze przekazały, że protest zakończył się pokojowo.

Associated Press pisze, że mieszkańcom zaczyna brakować jedzenia i innych produktów pierwszej potrzeby, a pacjenci skarżą się na braki leków. Według tej agencji blokada ma trwać do czwartku, kiedy obchodzony jest Dzień Niepodległości Indii.

Na początku ubiegłego tygodnia Indie unieważniły artykuł 370. konstytucji zapewniający specjalny status w większości muzułmańskiego stanu Dżammu i Kaszmir, co formalnie zintegrowało indyjską część Kaszmiru z resztą państwa i zlikwidowało obowiązujące dotychczas daleko idące uprawnienia władz regionu.

W reakcji na decyzję Indii Pakistan obniżył rangę stosunków dyplomatycznych z tym krajem; odwołał swojego ambasadora w Delhi i zdecydował o wydaleniu z Islamabadu ambasadora indyjskiego, zawieszono też dwustronny handel i połączenia kolejowe.

Spór o Kaszmir między Delhi a Islamabadem trwa od 1947 roku, kiedy brytyjskie Indie dzielone były na dwa odrębne państwa – Pakistan dla muzułmanów i Indie dla wyznawców hinduizmu; od tego czasu między krajami doszło do trzech wojen. W regionie działają ugrupowania zbrojne, które walczą o niepodległość regionu lub przyłączenie go do Pakistanu. Indie oskarżają Pakistan o sponsorowanie ugrupowań zbrojnych i separatystycznych w indyjskiej części Kaszmiru. Islamabad te oskarżenia odrzuca i utrzymuje, że udziela jedynie moralnego i dyplomatycznego wsparcia ruchowi separatystycznemu. (PAP)

ndz/ ap/