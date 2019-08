W uroczystości podpisania porozumienia, odbywającej się w siedzibie, wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w Zielonce, wzięli w poniedziałek udział członek zarządu PGZ S.A. Radosław Domagalski-Łabędzki oraz John Baird, wiceprezes ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w spółce Raytheon Integrated Defense Systems.

Moduły DLTM (ang. Digital Line Termination Module), to krytyczne elementy wyrzutni M903 wchodzącej w skład konfiguracji systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej "Wisła".

Jak poinformowano, porozumienie jest kolejnym krokiem we współpracy PGZ i Raytheon IDS w zakresie produkcji i dostaw systemu "Wisła" dla Sił Zbrojnych RP. W marcu analogiczny dokument, dotyczący wyrzutni M903 do zestawów PATRIOT podpisała Huta Stalowa Wola S.A.

"Kontynuując negocjacje offsetowe z PGZ, Raytheon koncentruje się na rozwoju polskiego przemysłu poprzez kontrakty takie jak ten z WZE" – powiedział Pete Bata, dyrektor ds. programu WISŁA w firmie Raytheon. Jak podkreślił, Raytheon jest długoletnim partnerem Polski i pragnie kontynuować współpracę przez wiele lat.

Domagalski-Łabędzki podkreślił, że podpisane porozumienie to kolejny etap przygotowania do produkcji kluczowych elementów wyrzutni, na których opierać się będzie system "Wisła". "Jako Polska Grupa Zbrojeniowa mocno angażujemy się w szereg projektów realizowanych wraz z partnerami zagranicznymi, zarówno w ramach dostaw dla Sił Zbrojnych RP, jak i dla innych klientów" - zaznaczył.

Później, w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że to ważna umowa biznesowa. "To jest bardzo ważne, aby pamiętać, że wchodzimy w globalny łańcuch dostaw amerykańskich firm. Oznacza to, że WZE będzie partnerem i dostawcą elementów, w tym przypadku modułów DLTM. Mówimy tutaj o współpracy, która, mam nadzieję, będzie trwała nie tyle lata, co dekady i umożliwi również spółce rozwój, nie tylko w aspekcie dostaw dla polskiego wojska, ale być może szerzej na rynki eksportowe" - zaznaczył.

Prezes zarządu WZE S.A. dr Przemysław Kowalczuk podkreślił, że kierowana przez niego spółka posiada większość umiejętności wymaganych do wytwarzania bloków DLTM, dzięki temu, że wcześniej prowadziła remonty i modernizacje innych amerykańskich rozwiązań dla Sił Zbrojnych RP. Dodał, że po odebraniu przez Raytheon pierwszego modułu DLTM WZE będą mogły stać się certyfikowanym dostawcą, co otworzy możliwość realizacji innych kontraktów.

Konsorcjum PGZ-WISŁA odpowiadające za realizację programu "Wisła" po stronie PGZ składa się z 14 podmiotów: PGZ S.A. (lider konsorcjum), Huty Stalowa Wola S.A., MESKO S.A., PIT-Radwar S.A., Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., Jelcz sp. z o.o., Autosan sp. z o.o., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., PCO S.A. oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. Ponadto niektóre z innych spółek z Grupy PGZ wezmą udział w programie "Wisła" jako poddostawcy.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze. Zatrudnia ponad 18 tys. pracowników. PGZ jest producentem systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez siły zbrojne RP i formacje sojusznicze.