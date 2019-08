Produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła o 4,8% r: r w lipcu

Samorząd województwa pomorskiego, Pomorska Kolej Metropolitalna oraz PKP PLK zawarły we wtorek porozumienie o współpracy ws. tzw. bajpasa kartuskiego. Do końca 2021 r. ma powstać objazd kolejowy na czas modernizacji trasy kolejowej z Gdyni do Kościerzyny - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.