Informację o realizacji zaplanowanego do 2025 r. programu inwestycyjnego zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL), o wartości ponad 600 mln zł, rozesłał w środę Piotr Adamczyk z działu marketingu GTL. Jak zaznaczył, program obejmuje infrastrukturę służącą: obsłudze ruchu pasażerskiego, transportowi towarów, obsłudze technicznej samolotów oraz obsłudze paliwowej.

We wrześniu br. rozpocznie się przebudowa i rozbudowa największego terminalu pasażerskiego B lotniska. Jego powierzchnia wzrośnie o 40 proc. Z 18 do 28 zwiększy się liczba stanowisk odprawy, z 6 do 8 liczba stanowisk kontroli bezpieczeństwa, a z 10 do 16 – liczba bramek do boardingu. Łączna powierzchnia terminali pasażerskich wzrośnie z 29 tys. m kw. do 34 tys. m kw., a ich przepustowość z 6 do 8 mln pasażerów rocznie. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na II kwartał 2021 r.

W lipcu br. oddano do użytku nową, samoobsługową strefę wyjazdowa z parkingu P1 przed terminalami. Do końca sierpnia br. udostępnione tam zostanie 660 nowych miejsc (łączna ich liczba wzrośnie do 2160). Dzięki temu wszystkie należące do portu parkingi zapewnią ok. 6,7 tys. miejsc parkingowych.

Trwa przygotowywanie koncepcji zagospodarowania centralnej części portu. W opracowaniu określona zostanie wielkość i lokalizacja nowego, centralnego terminalu pasażerskiego wraz z powiązanymi z nim nowym systemem dróg wewnętrznych, parkingów (w tym wielopoziomowego) oraz drugim hotelem i biurowcem. Analizy te pozwolą zdecydować o skali kolejnych inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury terminalowej i parkingowej lotniska.

„W obszarze ruchu pasażerskiego celujemy w budowę infrastruktury, która umożliwi w przyszłości komfortowe obsłużenie od 10 do 12 mln pasażerów rocznie. Dlatego w przyszłym roku chcemy ogłosić konkurs architektoniczny na projekt nowego, niezależnego terminalu” - powiedział, cytowany przez Adamczyka, prezes GTL Artur Tomasik.

„Równolegle trwać będzie ważny i trudny projekt związany z przebudową i rozbudową terminalu pasażerskiego B. Jego realizacja będzie wiązała się z utrudnienia dla podróżnych, za co już teraz chciałbym przeprosić. Jednak po jego zakończeniu oddamy większy i co ważne, praktycznie w całości nowy terminal, o zdecydowanie większej przepustowości” – dodał Tomasik.

Trwa rozbudowa płyty postojowej w południowo-wschodniej części lotniska, przed oddanym do użytku w maju 2016 r. terminalem cargo. Do IV kwartału br. płyta ma zostać powiększona na wschód o cztery stanowiska postojowe dla samolotów kodu C, czyli np. dla Airbusa A320 czy Boeinga 737-800. Liczba stanowisk postojowych na płycie cargo wzrośnie do 10. Ogółem w Pyrzowicach dostępnych będzie 36 stanowisk dla samolotów kodu C.

Jak zaznaczył Tomasik, Katowice są jedynym lotniskiem regionalnym w Polsce, które obsługuje pięć regularnych tras towarowych. „Przewozy cargo rosną, w pierwszym półroczu br. o prawie 5 proc., i to przy widocznym w Europie od ponad ośmiu miesięcy trendzie spadkowym. Najpóźniej do 2025 r. chcemy wybudować w Katowice Airport drugi terminal cargo. Aktualnie rozmawiamy w tym temacie z potencjalnymi najemcami” - zasygnalizował szef GTL.

Górnośląskie Towarzystwo Lotniczego zainwestuje też w bazę obsługi technicznej samolotów oraz centralną wartownię.

Ponieważ Katowice są jedną z największych baz linii lotniczych w Polsce (w szczycie sezonu stacjonuje tam do 30 samolotów), a pod względem ilości sprzedawanej kerozyny spośród 14 polskich lotnisk użytku publicznego są na drugim miejscu, za Lotniskiem Chopina w Warszawie, GTL przygotowało też inwestycję w bazę paliwową. Pod tym kątem pod koniec ub. roku spółka kupiła od Agencji Mienia Wojskowego działkę w południowo-wschodniej części portu. GTL m.in. ogłosiło przetarg na wybór operatora bazy.

Na terenie portu inwestują też partnerzy GTL. We wrześniu 2018 r. ruszył hotel Moxy (marka sieci Marriott). Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyposaża nową wieżę kontroli lotniska, a razem z GTL instaluje na podejściu do pasa 09 drogi startowej Katowice Airport system ILS CAT I. W efekcie lotnisko będzie pierwszym portem w kraju z systemem ILS na obydwu kierunkach drogi startowej.

Katowice należą do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2018 r. z tamtejszej siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.(PAP)

autor: Mateusz Babak