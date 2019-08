Według resortu cyfryzacji lipiec był przełomowym miesiącem dla profilu zaufanego. "To właśnie wtedy założono czteromilionowy PZ, przez cały lipiec przybyło 283708 nowych właścicieli PZ. Część z nich od razu go wykorzystała i złożyła wniosek o nowy dowód osobisty" – czytamy we wpisie.

Ministerstwo wskazało w tweecie, że ponad 14 tys. osób złożyło online wniosek o nowy dowód osobisty.

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych – imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Ministerstwo zapewniło, że PZ jest tak zabezpieczony, by nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany, jest wiarygodna. Może go założyć każdy, kto ma numer PESEL. Można to zrobić od ręki, za darmo, w dowolnym momencie. Jest ważny trzy lata. Po tym czasie należy go przedłużyć.

Dzięki profilowi zaufanemu można korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. To np. jedyny sposób na zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta, gdzie znajdziemy historię naszych wizyt lekarskich.

Profil zaufany można założyć w dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest internet i internetowe konto bankowe. Drugim – punkt potwierdzający.

Przy wyborze punktu potwierdzającego można wybrać jeden z niemal 1,5 tys. Zanim się tam jednak wybierzemy, musimy wejść na stronę profilu zaufanego lub na stronę ePUAP; kliknąć "zarejestruj się" i wypełnić formularz. Punktami potwierdzającymi są np. delegatury urzędów wojewódzkich, urzędy gminy, urzędy skarbowe czy poczty.(PAP)

Autor: Longina Grzegórska-Szpyt