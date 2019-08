Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł 0,7 proc. do 2.064,12 pkt., WIG zniżkował 0,7 proc. do 55.227,60 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,0 proc. do 3.756,24 pkt., a sWIG80 stracił 0,6 proc. do 11.570,82 pkt.

Spośród indeksów sektorowych negatywnie wyróżniły się: WIG-górnictwo – spadek o 4,7 proc., WIG-telekomunikacja – o 3,5 proc. i WIG-energia – o 3,3 proc.

Indeks spółek energetycznych ustanowił minimum wszech czasów, do czego przyczyniły się spadki m. in. PGE i Tauronu.

Obroty na GPW wyniosły 838 mln zł, z czego 779 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 po otwarciu, które wypadło powyżej zamknięcia środowego, wszedł w fazę spadków.

Indeks warszawskiego parkietu okazał się jednym z najsłabszych spośród rynków wschodzących europejskiej części EMEA, obok rosyjskiego RTS i tureckiego BIST100.

W skali ostatnich 30 dni WIG20 zniżkował o ok. 11 proc., a obraz dominacji podaży ilustruje zestawienie liczby sesji spadkowych i zwyżkowych – od 17 lipca było 18 sesji spadkowych (z czego 6 ze zniżką powyżej 1 proc.) i 5 sesji wzrostowych.

WIG20 w ujęciu miesięcznym (30 dni narastająco na koniec 16 sierpnia vs. pozostałe okresy w miesiącach kalendarzowych) stóp zwrotu odnotował najgorszy wynik od września 2011 r.

DAX zyskał 1,4 proc., a S&P500 zwyżkował 1,3 proc. o 17.15.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: Orange – spadek o 6,8 proc., KGHM – o 5,5 proc. i PGE – o 4,4 proc. Spadła również – o 4,0 proc. – cena CCC.

KGHM był najniżej od listopada 2016.

Cena PGE ustanowiła po drugiej sesji spadkowej z rzędu nowe minimum historyczne – od tegorocznego szczytu z początku lutego kurs energetycznej spółki stracił ok. 39 proc.

Kurs CCC spadł do najniższego poziomu od lutego 2016 roku – na początku sierpnia dwóch inwestorów – Connor, Clark&Lunn oraz Marshall Wace – poinformowało KNF, że miało otwarte pozycje w krótkiej sprzedaży na akcjach CCC, opiewające łącznie na ok. 1,4 proc. kapitalizacji obuwniczej spółki.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: CD Projekt – o 5,0 proc., Play – o 2,2 proc. i PKO BP – o 1,8 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Getin Noble Bank – spadek o 17,4 proc. (TKO), EkoExport – o 11,4 proc. Zniżkował również kurs Getin Holdingu – o 6,5 proc. i Elektrobudowy – o 0,5 proc.

Getin Noble Bank podał, że zakończył działania mające na celu pozyskanie inwestora finansowego - bankowi nie udało się uzgodnić warunków finansowych transakcji mającej na celu jego dokapitalizowanie.

W piątek dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej KNF Jacek Barszczewski poinformował PAP Biznes, że

Komisja Nadzoru Finansowego wobec niepowodzenia procesu inwestorskiego oczekuje, iż Getin Noble Bank przedstawi alternatywny, wiarygodny plan samodzielnych lub zakładających zaangażowanie obecnego wiodącego akcjonariusza, działań autosanacyjnych.

Kurs Elektrobudowy nieznacznie poszedł w dół, choć tuż po otwarciu rósł o prawie 5 proc.

W czwartek budowlana spółka podała, że otrzymała wstępną ofertę objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału od potencjalnego inwestora branżowego - firmy PG Energy Capital Management - spółka rozpoczęła negocjacje z zainteresowanym podmiotem.

PG Energy jest kontrolowana przez Pawła Gricuka i ma w swoim portfolio m. in. Elektromontaż Poznań i CoalTech Poland.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje CI Games – wzrost o 10,0 proc.

W trakcie piątkowej sesji na rynek napłynęła informacja od CI Games, że zaplanowała na 22 listopada 2019 roku premierę gry Sniper Ghost Warrior Contracts - najnowsza część tej serii zadebiutuje na konsolach Xbox One, PlayStation 4 i komputery PC.