Od początku lipca wnioski o świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" można składać za pośrednictwem internetu. Od 1 sierpnia jest to możliwe także drogą tradycyjną, w formie papierowej.

Ministerstwo rodziny podkreśla, że uruchomienie programu w nowej formule, czyli na każde dziecko w rodzinie, oznacza też m.in. zmniejszenie obciążeń biurokratycznych. Resort zapewnia, że brak kryterium dochodowego, a co za tym idzie brak obowiązku wykazania dochodów sprawia, że cały proces obsługi wniosków, mimo że jest ich więcej, przebiega sprawnie.

Co ważne, składając wniosek, rodzic nie musi dostarczać orzeczenia o rozwodzie, separacji, sposobie wychowywania władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania dziecka czy stanowieniu opieki naprzemiennej.

"To rodzic, prawidłowo wypełniając i podpisując wniosek, deklaruje, że dziecko zamieszkuje z nim i jest na jego utrzymaniu, nie pozostaje pod opieką naprzemienną i spełnia pozostałe kryteria, np. wieku. Robi to pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Jak tłumaczy szefowa MRPiPS, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie zawiera i nigdy nie zawierała podstawy prawnej pozwalającej na bezwzględne żądanie od każdej osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, której stan cywilny (według oświadczenia zawartego we wniosku) jest inny niż zamężna/żonaty, wspomnianych wcześniej orzeczeń o rozwodzie, separacji itd.

"Tym bardziej że stan cywilny weryfikowany jest samodzielnie przez organ właściwy lub wojewodę poprzez usługę PESEL" – wskazuje minister rodziny.

Resort zaznacza, że tylko w razie zaistnienia wątpliwości w indywidualnej sprawie konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów. Dotyczy to np. sytuacji, w której oboje rodziców złożyło wniosek o świadczenie 500 plus na to samo dziecko.

"Standardowy, prawidłowo wypełniony wniosek rodzica ubiegającego się o świadczenie wychowawcze, niezależnie od stanu cywilnego rodzica, nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych załączników" – zapewnia szefowa MRPiPS.

Program "Rodzina 500 plus" w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Złożenie wniosku w okresie lipiec-wrzesień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

Według danych MRPiPS od 1 lipca złożono ponad 3,2 mln wniosków o 500 plus. Od tego czasu świadczenie otrzymało ponad 1,35 mln dzieci, na kwotę niemal 700 mln zł.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec