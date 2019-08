"Początek tygodnia na giełdach jest pozytywny, a mimo to złoty i inne waluty rynków wschodzących tracą. Myślę więc, że w takim kontekście potencjał na to, żeby złoty w najbliższych dniach mógł istotnie zyskiwać jest niewielki. Jeszcze w piątek wydawało się, że po osłabieniu zanotowanym przy zamkniętym w czwartek krajowym rynku, złoty mógł zyskiwać, ale w poniedziałek oddał całość piątkowego zysku" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska, Marcin Sulewski.

"Pomimo globalnych oczekiwań na luzowanie polityki pieniężnej przez banki centralne oraz pojawiające się z Niemiec głosy o możliwym wsparciu fiskalnym stymulującym gospodarkę, złoty i inne waluty rynków wschodzących nie za bardzo korzystają na popycie na ryzykowne aktywa" - dodał.

W jego ocenie w najbliższych dwóch/trzech dniach złoty powinien utrzymywać się powyżej poziomu 4,34 za euro.

W sobotę minister finansów Niemiec Olaf Scholz zasugerował, że w przypadku kryzysu Niemcy mogą po raz pierwszy w historii zdecydować się na stymulację fiskalną nawet na poziomie 50 mld euro.

RYNEK DŁUGU

"W poniedziałek sytuacja na rynku długu wygląda dość słabo, obserwujemy przecenę na obligacjach. Częściowo ma na to wpływ niska płynność rynku. Rentowność 10-latek rośnie o 10 pkt., 5-latek rośnie o 15 pkt. Na długim końcu krzywej rentowności dług krajowy zyskuje więcej niż niemiecki - rentowność bunda rośnie o 4 pkt. Pojawił się nowy czynnik, czyli informacje z Niemiec, że polityka fiskalna, obok polityki pieniężnej, mogłaby być wykorzystana jako narzędzie do wsparcia koniunktury. Po silnych zniżkach rentowności w ostatnich tygodniach i miesiącach, jest to jakiś nowy element. Myślę, że to spowoduje, że ten krajowy trend rentowności zniżkujących poniżej minimum nie będzie w tym tygodniu wznowiony" - powiedział Sulewski.

W trakcie poniedziałkowych notowań rentowności polskich SPW mocno rosną na średnim i długim końcu krzywej.

Na rynkach bazowych rentowności rosną i w przypadku amerykańskich 10-latek wynosi 1,611 proc., a niemieckich -0,64 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 15.29 9.56 15.20 EUR/PLN 4,3707 4,3505 4,3437 USD/PLN 3,9389 3,918 3,9226 CHF/PLN 4,0102 4,0078 4,0034 EUR/USD 1,1096 1,1104 1,1073 PS0721 1,49 1,47 1,46 PS1024 1,65 1,57 1,53 DS1029 1,83 1,76 1,69

