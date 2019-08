Wraz z rosnącą ofertą używanych aut hybrydowych, rosną także ich ceny. Nastąpił olbrzymi skok cen w ciągu zaledwie dwóch lat, ponieważ o ile mediana ceny w 2017 roku wynosiła 81 900 złotych i 87 900 złotych w 2018 roku, to w 2019 roku mediana ceny wynosi już 95 900 złotych, co oznacza wzrost o 17 proc. Spadła za to mediana przebiegu z 18 395 km w 2017 roku do 17 000 km w 2019 roku. Zarówno w 2017 jak i 2018 roku, pierwsze miejsce zajmowała Toyota Auris, ale w 2019 roku wyprzedził ją model C-HR, którego charakterystyczna sylwetka wyróżnia się na drodze.

„Większa liczba aut hybrydowych na rynku wtórnym oraz pierwotnym świadczy przede wszystkim o rosnącej potrzebie kierowców ograniczania wydatków na paliwo oraz konieczności realizacji restrykcji Unii Europejskiej w zakresie zmniejszania emisji CO2. W naszych oddziałach w Polsce i Europie Środkowej obserwujemy rosnące zainteresowanie zakupem używanych hybryd, które są niemal nowe i mają stosunkowo niski przebieg, ale jednak są tańsze niż auta dostępne na rynku pierwotnym“ – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Najczęściej ogłaszane do sprzedaży używane samochody hybrydowe w Polsce w I połowie 2019 roku:

1. Toyota C-HR

2. Toyota Auris

3. Toyota RAV 4

4. Toyota Yaris

5. Toyota Prius

6. Kia Niro

7. Lexus NX

8. Ford Mondeo

9. Lexus CT

10. Toyota Corolla

Trzeba jednak pamiętać, że chociaż auto hybrydowe gwarantuje znakomitą ekonomikę spalania oraz niską emisyjność, nie dla wszystkich będzie ono stanowiło oczywisty wybór. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się w mieście, które siłą rzeczy wymusza częste zatrzymywanie się i wówczas hybryda przełącza się na tryb elektryczny, niż podczas długich podróży z dużą prędkością, w trakcie których auto napędza tradycyjny silnik spalinowy.

