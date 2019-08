Według agencji EFE, która na te źródła się powołuje, Trump we Francji będzie rozmawiał również z premierem Kanady Justinem Trudeau, szefem rządu Japonii Shinzo Abem oraz Indii Narendrą Modim.

Na dwustronnych spotkaniach z Macronem i Merkel - podali urzędnicy Białego Domu - Trump ma rozmawiać o przyspieszeniu globalnego wzrostu gospodarczego i zwiększeniu handlu transatlantyckiego.

Z kolei tematem pierwszego spotkania Trumpa z nowym premierem Wielkiej Brytanii ma być brexit oraz możliwości wynegocjowania umowy handlowej między dwoma państwami po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela administracji Trumpa, informuje ponadto, że na zaplanowanym na najbliższy weekend szczycie we francuskim Biarritz przywódcy państw grupy G7 będą prawdopodobnie rozmawiali o ewentualnym powrocie Rosji do grupy, czyli poszerzeniu formatu do grupy G8. Jednak źródło podkreśliło, że najprawdopodobniej nie dojdzie do żadnego głosowania w tej sprawie.

Przedstawiciel Białego Domu zauważył też, że Rosja w żaden formalny sposób nie zwróciła się z prośbą o przywrócenie kraju do grupy najbardziej uprzemysłowionych krajów świata, co byłoby konieczne, jeśli miałaby do G7 dołączyć.

Za powrotem do formatu G8, czyli G7 z Rosją, opowiada się Trump.

Z kolei prezydent Francji oświadczył, że przywrócenie formatu G8 bez rozwiązania sprawy Ukrainy byłoby błędem i podkreśliłoby słabość sił zachodnich. Również kanclerz Merkel i premier Johnson wykluczyli możliwość ponownego dołączenia Rosji do tego klubu.

W Biarritz w dniach 24-26 sierpnia obradować będą przywódcy USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii, Włoch i Kanady, a także Unii Europejskiej. Liderzy mają rozmawiać o wyzwaniach w dziedzinie gospodarki, polityki zagranicznej i ochrony środowiska, a przewodnim tematem szczytu ma być zwalczanie nierówności. Dyskusje mają dotyczyć m.in. stosunków z Iranem, Rosją i Koreą Północną. (PAP)

ulb/ mc/