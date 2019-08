WZDW podał, że jeszcze w tym miesiącu mają być znane oferty w ogłoszonym przetargu na realizację inwestycji. Nowy most wraz z dojazdami ma powstać po północnej stronie istniejącej konstrukcji. Będzie to pięcioprzęsłowa przeprawa o klasie obciążeń A (do 50 ton).

Nowy most będzie miał ponad 315 m długości. Na moście powstanie jezdnia o szerokości 7 m wraz z obustronnymi ścieżkami pieszo-rowerowymi. Długość nowego odcinka drogi nr 431 przez most wraz z dojazdami wyniesie blisko 800 metrów.

Zakres robót obejmie również m.in. przebudowę sieci gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia wewnątrz konstrukcji nośnej.

Po zakończeniu budowy nowego obiektu, stary zostanie rozebrany. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny