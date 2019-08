"Sytuacja nieco poprawiła się po ostatnich spadkach wartości złotego i przebywamy w przedziale 4,36-4,37. Złoty może się umacniać, ale do tego potrzeba uspokojenia nastrojów inwestorów, w tym na rynkach wschodzących, o co nie jest łatwo” – powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

W jego opinii, jeżeli doszłoby do uspokojenia, to złoty może zyskiwać na wartości i "powrócić do poziomu 4,30, lecz to wydaje się maksimum, na co stać naszą walutę, w perspektywie najbliższych kilku tygodni, przy tak sprzyjającym scenariuszu”.

W przypadku EUR/USD - zdaniem ekonomisty XTB - należy raczej spodziewać się umocnienia euro, choć w krótkiej perspektywie para może poruszać się w przedziale 1,1050-1,1200.

RYNEK DŁUGU

Poniedziałkowe notowania na rynku polskich SPW zdominowały kilkupunktowe spadki rentowności na środku i długim końcu krzywej, które wyniosły odpowiednio: 5,0 pb i 5,5 pb.

"Nie widzę dużej przestrzeni do spadków rentowności. W moim bazowym scenariuszu zakładam stabilizację, z niewielką perspektywą spadku dochodowości o 10-15 pb w najbliższych dniach” – powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 1,523 proc., a niemieckich -0,66 proc.