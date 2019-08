Przygotowania do otwarcia przedstawicielstwa w Chinach są zaawansowane. Myślę, że uda nam się to zrobić jeszcze w tym roku lub na przełomie tego i przyszłego. Generalnie jest to perspektywa kilku miesięcy" - powiedział szef PKP Cargo.

Prezes wyjaśnił, że kolejowa spółka chce otworzyć swoje przedstawicielstwo w Chinach, ponieważ stale rosną przewozy towarów koleją między Państwem Środka a Europą, a PKP Cargo chciałoby mieć coraz większy udział w tych transportach.

PKP Cargo to największy w Polsce i jeden z większych w Unii Europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych. W 2018 roku grupa zanotowała 5,24 mld zł przychodów i przewiozła 121,9 mln ton towarów. Klientom oferuje zintegrowane łańcuchy logistyczne, obejmujące różne rodzaje transportu. Tabor spółki liczy prawie 2,5 tys. lokomotyw i ponad 60 tys. wagonów.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski