Przetarg dotyczy 15 opancerzonych samochodów 4x4, z opcją na 90 kolejnych. Poprzednio zainteresowani mogli składać oferty lub wnioski o udział w postępowaniu do końca sierpnia. Wydłużono także termin dostawy – z 24 do 36 miesięcy od podpisania umowy.

Program Pegaz ma wskazać wielozadaniowe pojazdy wysokiej mobilności dla Wojsk Specjalnych, pozwalające na przewóz grup zadaniowych w rejon działania, posiadające cechy pojazdu wsparcia ogniowego, zapewniające załodze ochronę, w tym przed skutkami wybuchów min, dysponujące środkami wykrywania przeciwnika oraz systemami wykrywania i osłony, a także systemami łączności, także z lotnictwem i siłami morskimi.

Przetarg w programie Pegaz został rozpisany pod koniec maja br., Inspektorat Uzbrojenia zakłada, że do składania ofert zaprosi czterech potencjalnych dostawców. Program należy do opóźnionych - przed kilku laty zakładano, że dostawy rozpoczną się w 2017 r. Zainteresowanie dostawami tej klasy pojazdów wykazało kilku producentów, prezentowane dotychczas z myślą o programie Pegaz pojazdy to m.in. australijski Hawkei, niemiecki AMPV, Eagle V produkowany przez General Dynamics European Land Systems oraz Tur, opracowany przez AMZ Kutno.

