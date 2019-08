"W środę widzimy osłabienie złotego wobec euro, dolara i franka. Jeszcze rano nastroje na rynku się wahały, ale uległy pogorszeniu i dolar umocnił się wobec euro. Inwestorzy są bardzo nerwowi i mimo, że nie napłynęły nowe informacje o sytuacji między Stanami a Chinami, nadal utrzymuje się awersja do ryzyka. Informacja, że premier Wielkiej Brytanii poprosił królową o zgodę na zawieszenie obrad Izby Gmin na 5 tygodni, zwiększyła ryzyko twardego brexitu, co przełożyło się na pogorszenie nastrojów i sytuacji walut rynków wschodzących. W najbliższych dniach złoty może utrzymać słabe poziomy" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego, Monika Kurtek.

RYNEK DŁUGU

"Na potwierdzenie awersji do ryzyka spadają rentowności na rynkach bazowych, a wraz z nimi również w Polsce. W kraju od rana spadki były wyraźnie większe niż w USA i w Niemczech. Ma to związek z publikacjami informacji o przyszłorocznym budżecie i o potrzebach pożyczkowych, które oznaczają mniejszą podaż obligacji skarbowych. Jeżeli nie napłyną nowe informacje o wojnie handlowej, które mogłyby zmniejszyć awersję inwestorów do ryzyka, to rentowności mogą nadal nieznacznie spadać" - powiedziała Monika Kurtek.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 1,456 proc., a niemieckich -0,719 proc.

środa środa wtorek 15.45 9.27 15.28 EUR/PLN 4,3894 4,3767 4,3667 USD/PLN 3,9608 3,9468 3,934 CHF/PLN 4,0373 4,0175 4,0034 EUR/USD 1,1082 1,1089 1,11 PS0721 1,49 1,5 1,51 PS1024 1,58 1,58 1,59 DS1029 1,74 1,77 1,82

(PAP Biznes)