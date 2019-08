„Głównym zadaniem, które stoi dziś przed wami, jest wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego i obrony, zakończenie wojny w Donbasie oraz odzyskanie zaanektowanego przez Federację Rosyjską Krymu” – powiedział w wystąpieniu.

Prezydent ocenił, że nowa Rada Najwyższa, która została zaprzysiężona w czwartek, z pewnością zapisze się na kartach historii.

„Pozostaje tylko pytanie: w jaki sposób? Macie wszelkie szanse trafić do podręczników jako parlament, który dokonał niemożliwego, który wcielił w życie wszystko to, czego nie zrobiono w ciągu ostatnich 28 lat (istnienia niepodległej Ukrainy), jako parlament, w którym nie było bójek i – bardzo was proszę – nieobecności posłów podczas obrad (…) lecz konstruktywna, codzienna praca na rzecz narodu ukraińskiego” – oświadczył Zełenski.

